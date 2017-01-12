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Источник Правда.Ру

Пентагон: Мы не уклоняемся от ответственности за гибель сирийцев

Мир » Азия » Ближний Восток

Информацию о том, что Пентагон уклоняется от ответственности за гибель житель Сирии, в США считают ложными. Об этом заявил официальный представитель американского военного ведомства майор Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

Пентагон: Мы не уклоняемся от ответственности за гибель сирийцев
Фото: АР

"Любые предположения о том, что министерство обороны США уклоняется от ответственности за жертвы среди мирного населения являются ложными и вводящими в заблуждение", — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в Пентагоне всерьез воспринимают любые утверждения о жертвах среди мирных граждан и применяют очень строгие стандарты в процессе определения целей, чтобы избежать гибели гражданских лиц. "Мы получаем и изучаем любые сообщения о гибели мирных граждан, вне зависимости от источника информации, и любая новая информация рассматривается", — сообщил Рэнкин-Гэллоуэй.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что скрытные действия ВВС США и международной коалиции в Сирии позволяли уходить от ответственности за гибель мирных жителей в случае "ошибок".

"Авиация ВВС США и международной коалиции в ходе операций в Сирии пытается действовать скрытно. Наши американские коллеги не любят уведомлять о планах боевого применения своих самолетов, изредка обозначая только период времени и примерный район. Но не конкретные типы самолетов и их принадлежность. Это позволяло в случае трагических "ошибок" самолетов коалиции потом уходить от ответственности за гибель мирных жителей и уничтожение мирных объектов", — заявил он.

Напомним, в ноябре 2016 года Пентагон признал, что в результате авиаударов США в Сирии и Ираке погибли 64 мирных жителя. Как сообщает агентство Reuters, речь идет о жертвах 24 различных авиаударов, нанесенных между 20 ноября 2015 года и 10 сентября 2016 года. Так в ноябре прошлого года погибли пять гражданских лиц в окрестностях Дейр-эз-Зора в Сирии, а 5 марта близ Мосула жертвами авиаудара стали десять мирных жителей. Ранее же США обвиняли ВКС России в "ударе по мирным жителям".

"Я думаю, что это пропагандистский ход для того, чтобы придать вес антироссийским обвинениям. То есть, продемонстрировать некую двустороннюю объективность. После того, как США признали свою вину, обвинения в адрес России будут выглядеть более весомо", — рассказал ранее Pravda. Ru председатель Исламского комитета, исламский общественный деятель, политолог Гейдар Джемаль.

Ранее Россия распространила "Белую книгу" по Сирии, в которой собраны все случаи, когда коалиция во главе с США совершала, как выразился ранее Джон Керри, "ошибки", которые вполне можно квалифицировать, как военные преступления.

"Эти документы нужны не для того, чтобы в Белом доме побежали молиться, грехи отмаливать. Нет, этого не случится. А вот все остальные, мировое общественное мнение, политический класс большинства стран, они это должны знать. И распространять эти документы надо не только в рамках ООН, что обязательно надо делать, но и в рамках других организаций. Есть Межпарламентский союз, который объединяет депутатов практически всех стран мира, за исключением США и карликовых государств. Там это надо распространять", — рассказал Pravda. Ru сенатор, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

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