Керри просит Россию "проявить милость" к боевикам в Алеппо

Госсекретарь США Джон Керри по итогам встречи "Группы друзей Сирии" в Париже заявил, что правительства Сирии и России должны "проявить милость" и дать оппозиционерам в Алеппо прочные гарантии того, что их жизнь будет в безопасности после выхода из города.

Фото: АР

Как сообщает ТАСС, в то же время глава МИД Франции Жан-Марк Эйро сообщил, что сирийская оппозиция готова возобновить переговоры о мирном урегулировании конфликта в "без предварительных условий". По его словам, данное заявление сделал ранее на консультациях в Париже глава сирийского оппозиционного Высшего комитета по переговорам Риад Хиджаб.

"Он заявил, что оппозиция готова возобновить переговоры без каких-либо предварительных условий. Это значительное предложение, которое нужно принять", — сказал Эйро, отметив, что возобновление мирного процесса в стране является одним из приоритетов "Группы друзей Сирии".

"Это ключевая для нас задача. Необходимо определить условия подлинного переходного политического процесса, способного гарантировать будущее примиренной Сирии, единой в ее многообразии, и необходимо возобновить переговоры на основании резолюции 2254 Совета Безопасности ООН. При этом все стороны должны публично подтвердить свою готовность участвовать в этих переговорах", — указал министр.

Напомним, ранее в Минобороны заявили, что армия Сирии контролирует 93% территории Алеппо. Только за сутки сложили оружие и переместились в западную часть города 28 боевиков. Согласно принятому ранее указу президента Сирии Башара Асада, их амнистировали. К 29 ноября из районов города, остающихся под контролем террористов, вышли в безопасные районы и сложили оружие 507 боевиков. 484 боевика из числа местных жителей были сразу амнистированы.

При этом действующая администрация США все еще пытается договориться с Россией о завершении осады Алеппо в обмен на размежевание находящихся там сил сирийской оппозиции и террористической группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра"), запрещенной в РФ.

"Надо помнить, что за человек сам господин Керри. Он представляет уходящую администрацию, и теперь у него развязаны руки. Он может предлагать любые инициативы, делать вообще все, что хочет. Потому что ему уже все равно. Внешнеполитический курс США станет теперь задачей администрации, которая придет в январе следующего года. Керри все еще пытается быть активным. Возможно, пытается заработать очки по сравнению со своим президентом господином Обамой. Ведь у Керри явно далеко идущие политические планы, он не собирается заканчивать свою политическую карьеру, будет как-то развивать те бонусы, те позиции, которые он наработал в администрации Обамы.

Предлагать он может теперь все, тем более, что ничего конкретного не говорит, зато активность огромная. Поднял волну, взвинтил активность СМИ, привлек внимание к своей фигуре, опять же. И вот возникает вопрос: если никто не знает, что же он предлагает, хотя прошло уже два дня с тех пор, когда он выступил, — то не означает ли это, что все его предложения — либо просто туфта, либо там нет ничего такого, с чем могут согласиться и законное правительство Сирии, и Россия", — рассказал ранее Pravda.Ru начальник сектора военной политики и экономики РИСИ Иван Коновалов.

Напомним, ранее стало известно из источников немецкого издания Focus, боевики группировки "Джебхат Ан-Нусры", запрещенной в России, получают противотанковые ракеты TOW напрямую из США. Тогда командир террористической организации заявлял в интервью немецкому журналу, что если сирийские войска не отступят, конвой ООН, который позднее был атакован с воздуха, не будет пропущен в Алеппо. Собеседник немецкого журналиста также заявил, что боевики не готовы к компромиссам и будут сражаться "до падения режима".