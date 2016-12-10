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Источник Правда.Ру

Из Алеппо за сутки выведено 18 тысяч жителей

Мир » Азия » Ближний Восток

За минувшие сутки из остающихся под контролем боевиков районов Алеппо при участии российского Центра примирения враждующих сторон вывели еще 17 971 горожан, 7 542 из которых — дети. Оказание помощи местным жителям продолжается.

Из Алеппо за сутки выведено 18 тысяч жителей
Фото: АР

Как сообщает РИА Новости, также за сутки сложили оружие и переместились в западную часть города 28 боевиков. Согласно принятому ранее указу президента Сирии Башара Асада, их амнистировали.

Российские военнослужащие продолжают гуманитарное разминирование освобождённых от боевиков кварталов в восточной части города. "За сутки ими была разминирована территория общей площадью 8 гектаров. Кроме того, от взрывоопасных предметов было очищено 24 здания, в том числе: один хлебозавод, две школы, две мечети, одна электроподстанция, а также 4,5 км автодорог", — сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

Напомним, ранее в Минобороны заявили, что армия Сирии контролирует 93% территории Алеппо. Бывший посол США в Хорватии Питер Гэлбрейт в эфире CNN заявил, что единственное, что осталось США в Сирии, — договориться с Москвой и Дамаском об условиях капитуляции оппозиции. По его словам, для оппозиции гражданская война проиграна, поэтому поддерживать ее не представляет никакого смысла.

"Освобождение Алеппо станет важным этапом на пути к избавлению Сирии от террористов, но война против них будет продолжаться до полного уничтожения", — сказал Асад для сирийской газеты Al-Watan. Можно идти на Аль-Баб и дальше на Дейр Эз-Заур и Ракку, учитывая, что сейчас курды переходят на сторону сирийского правительства (они замечены в Алеппо). Главная стратегическая цель — выбить террористов с нефтеносных восточных провинций.

"Поражение умеренных повстанцев стало бы крупнейшей победой Асада, который вернул бы контроль над основными городами и подавляющей частью страны, включая побережье Средиземного моря. Кроме того, это стало бы для президента России Владимира Путина доказательством того, что он способен защитить давнего союзника Москвы военной силой", — пишет Reuters.

Ранее Асад в интервью "Комсомольской правде" подчеркнул, что Запад не остановил предыдущую холодную войну даже после распада СССР. По его словам, важнейшей политической сценой является Сирии, где Запад постоянно провоцирует конфликт. Главная цель США — сохранить политическую гегемонию в мире, приводит ТАСС мнение президента САР.

Асад подчеркнул, что в воздухе "чувствуется запах" Третьей мировой войны, а Сирия — лишь ее часть. "Это еще не прямое военное столкновение, — говорит Асад. — Хотя оно имеет военную, террористическую и политическую составляющие".

По словам президента, для разрешения сирийского конфликта важно определить, кто поддерживает террористов в республике. Асад добавил, что "это главная проблема. Если мы ее решим, та запутанная картина, как вы ее описали, потеряет значение. Мы можем решить эту проблему. Потому что вопрос состоит не в том, какие страны вмешиваются сейчас в дела страны, а в том, какие страны поддерживают террористов"

"Потому что Россия, Иран и "Хезболлах" — это наши постоянные союзники, и они находятся здесь на легальной основе. Они воюют против террористов, но есть другие страны, которые вмешиваются именно с целью поддержки террористов. Вопрос не в числе игроков, а главный вопрос — это терроризм", резюмировал Асад.

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Темы Алеппо терроризм война в Сирии
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