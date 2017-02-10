Ливан: Как мусульмане президента-христианина выбирали

Как ливанцам удалось остановить казавшуюся нескончаемой и безысходной гражданскую войну и можно ли применить этот опыт в Сирии? Если в Ливане суннитам и шиитам удалось достичь компромисса и наконец-то избрать «нового старого» президента Мишеля Ауна, то являются ли это повторить в других местах? И являются ли противоречия между суннитами и шиитами непримиримыми?
Мишель Аун - кто он: беспринципный перевёртыш или гибкий и дальновидный политик?Что такое Хезболла, и с чем ее едят? Как закончился политический кризис в Ливане, как избрали президента и состоятся ли там наконец парламентские выборы? Может ли случиться коммунистический реванш в арабском мире, и получится ли у Компартии Ливана изменить избирательное законодательство?
На эти и другие вопросы в прямом эфире Pravda.Ru отвечает атташе российского посольства в Бейруте Сергей Воробьев.
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