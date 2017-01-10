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Источник Правда.Ру

Пилоты НАТО: Русские редко отвечают и отворачивают - приходится уступать

Мир » Азия » Ближний Восток

Издание Wall Street Journal сообщает о том, что летчики ВКС России в Сирии допускают опасные сближения и иные маневры, нарушающие меморандум о взаимопонимании по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве САР.

Пилоты НАТО: Русские редко отвечают и отворачивают - приходится
Фото: АР

По словам командира 380-го экспедиционного звена ВВС США бригадного генерала Чарльза Коркоряна, российские летчики, как правило, редко реагируют на просьбу американцев опознать себя, редко меняют курс полета или вообще не меняют, что вынуждает пилотов США уходить в сторону.

"Мы не знаем, что они видят или не видят, и мы не хотим, чтобы они налетели на одного из нас", — цитирует издание генерала.

Как сообщает ТАСС, командование Вооруженных сил США опасается последствий таких инцидентов в небе Сирии в свете и без того напряженных отношений между Вашингтоном и Москвой. "Любой инцидент в небе Сирии может быть воспринят как акт агрессии. По статистике военные самолеты разбиваются гораздо чаще от технических неисправностей, чем от огня по ним, но в "туманных условиях войны" любое происшествие может быть истолковано как умышленное уничтожение противником", — заявил полковник ВВС США Дэниел Мэннинг.

По данным Wall Street Journal, в связи с этим Пентагон начал укреплять координацию с ВКС России в небе Сирии. Если раньше Мэннинг созванивался со своим коллегой из ВКС РФ три раза в неделю в установленное время, то теперь такие контакты происходят по несколько раз в день.

Напомним, ранее командование НАТО разрешило пилотам своих истребителей сбивать российские самолеты в Сирии в случае атаки с их стороны. Об этом сообщал британский таблоид Daily Star Sunday со ссылкой на источники в Министерстве обороны Великобритании.

Разрешение на ответный огонь было дано пилотам истребителей-бомбардировщиков "Торнадо", несущих на себе ракеты класса "воздух-воздух", а также других военных самолетов коалиции. По информации издания, в Лондоне сочли, что напряженность в Сирии возросла после начала Россией своей воздушной операции против террористов "Исламского государства".

Британские военные полагают, что действия российских пилотов в случае прямого столкновения с западными коллегами непредсказуемы, особенно на сверхзвуковых скоростях".

"Может произойти столкновение или русский летчик может быть ошибочно сбит", — цитирует издание мнение источника.

Как заявил ранее представитель американского оборонного ведомства Джефф Дэвис, один раз с начала российской контртеррористической операции в Сирии американскому истребителю пришлось скорректировать траекторию своего движения из-за появления в районе полета российского военного самолета.

Pravda.Ru сообщала о проведенной между американскими и российскими военными видеоконференции, в рамках которой представители оборонных ведомств работают над мерами обеспечения безопасности полетов над Сирией и недопущением столкновения самолетов США и России в регионе.

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Темы США НАТО ВКС России война в Сирии
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