Что для Сирии значит победа в Алеппо

Правительственные сирийские войска уже контролируют почти 90 процентов территории Алеппо. Это заставляет американское правительство неохотно идти на переговоры с Москвой и Дамаском об условиях капитуляции оппозиции, для которой гражданская война проиграна, а поэтому Вашингтону поддерживать ее не имеет никакого смысла.

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В ситуации, когда преимущество на стороне сирийского правительства, которое поддерживают силы Ирана, военно-воздушная мощь России, шииты из Ирака и Афганистана, "Хезболла", только и остается обсудить условия капитуляции - так, чтобы проигравшая сторона не потерпела полное поражение.

Прокомментировать ситуацию, сложившуюся в Сирии, Pravda.Ru попросила военного эксперта, начальника отдела исследований ближневосточных конфликтов и вооруженных сил региона Института инновационного развития Антона Мардасова.

— Близок ли конец войны и возможны ли условия, на которых представители проигравшей стороны смогут остаться в Сирии?

- В СМИ появилась информация некоторых аналитиков о том, что якобы внутри Алеппо осталась только "Джебхат Ан-Нурса" и "Нуридин Демки", которая вступила с ней в альянс, хотя это не соответствует действительности.

В Алеппо остаются ряд группировок, которых можно назвать сирийской свободной армией. Более того, ключевым является именно вопрос размежевания внутри Алеппо, поскольку склады вооружения находятся в отрядах сирийской свободной армии, которая не допускает к ним радикальные группировки.

Такие же раздоры происходят сейчас среди группировок по внешнему периметру кольца, на юго-западе Алеппо, где сейчас практически нет атак на сирийские войска. Это и является причиной того, что сирийские войска и шиитское ополчение смогли успешно проводить операции в восточном Алеппо.

Радикальные группировки могут уйти из Алеппо либо в Индлиб, либо в турецкую буферную зону на севере провинции. Кроме того, первоначально обсуждался вариант, что радикальные группировки типа "Нусры", как и союзной с ней бригады Омара, каким-то образом могут быть выведены, либо их истребит сирийская свободная армия внутри Алеппо.

Это позволило бы ввести туда политически нейтральный местный совет и сформировать что-то типа национальной коалиции оппозиционных сил, которые признаны международным сообществом и с которыми ведутся переговоры.

Если бы такой вариант был реализован, это дало бы возможность части группировок коалиции "Халлеб" уйти из Алеппо в буферную зону, ослабив тем самым группировку в Индлибе, оставив там более радикальные структуры.

Таких вариантов решения вопроса очень много. И какие из них отвергаются, а к каким склоняются, сейчас сложно сказать. Торг по-прежнему идет.

Что касается вопроса об окончании войны после Алеппо, честно говоря, я бы согласился с Керри в том, что война в Алеппо не закончилась. Об этом и Штайнмайер сегодня в беседе с Лавровым говорил, что все-таки нужно переходить к политическому урегулированию.

Конечно, тем, кто знаком с сирийской оппозицией, с умеренными группами, которые действительно есть в Сирии, этот вариант кажется самым предпочтительным.

На юге Сирии, в провинциях Дераа и Кунейтра, действует коалиция "Южный фронт", созданная из конгломерата 49 группировок, не связанных с джихадистскими. В принципе, это и есть настоящая умеренная оппозиция, основу которой составляют местные жители.

С этим "Южным фронтом" сейчас у Дамаска действует негласное перемирие. То есть по ним не наносятся авиаудары, те, соответственно, не особо активны против Дамаска.

Но в отношении самого Индлиба нет однозначного мнения. Это мятежная провинция, которая в руках оппозиции гораздо меньше, чем Алеппо. Но там всегда сочувствовали оппозиции. Сегодня там уже сформировано почти 144 административных совета, которые связаны с различными международными организациями, работающими с оппозицией. Они пытаются каким-то образом выгонять даже из некоторых областей "Нусру". И там, что самое главное, сконцентрировано более двух миллионов местного населения.

Поэтому там рискованно проводить операции, бомбить и наступать. Это, скорее, повлечет за собой лишь укрепление альянса умеренных с радикальными группировками и переход суннитского населения в ряды радикальных групп. Поэтому и слова "давайте всех зачистим" здесь просто не имеют смысла.

Но восток Сирии — это самая проблемная зона, которая контролируется "Исламским государством" (организация, запрещенная в Росси. - Ред.). Здесь Халифат по боеспособности превосходит все группировки.

Пальмира была взята благодаря отходу "Исламского государства", которое здесь не сражалось на смерть.

Какие возможны тут варианты? Сирийская армия уже не в состоянии воевать с "Исламским государством". Возможно, Турция по западному берегу Евфрата пойдет в сторону Ракки. Курды по другому берегу Евфрата тоже подойдут к Ракке, блокируют еще с востока трассы, ведущей из Мосула. А сирийцам остается подойти на юг в Ракке.

Даже если Дамаск и сможет отвоевать территории на востоке Сирии, где сосредоточено большое количество и нефти, и сельхозугодий, все-таки разговоры о единой невидимой силе уже давно в прошлом.

Большая территория контролируется курдами. Большая территория контролируется турецкими формированиями. Коалиция "Южный фронт" активно сотрудничает с Израилем, с Иорданией.

Так что той Сирии, которая была до войны, уже не будет. Более того, внутри Дамаска очень много противоречий, которые сейчас скрепляются именно войной. Это и противоречия в самой алавитской общине. Не понятно, что делать с теми же шиитскими формированиями, которые из Ирака пришли. Ведь может получиться такая же ситуация, как на Украине. Эти добровольческие отряды не пожелают складывать оружие.

И, более того, будет проблема восстановления Сирии.

Я глубоко сомневаюсь, что с Башаром Асадом, учитывая весь бэкграунд, кто-то из международных игроков будет вести серьезные переговоры. Поэтому, скорее всего, на каком-то этапе придется распределять власть, а Асада оставить декоративной фигурой. Поскольку все-таки многие сирийцы воевали за него, а если его сразу снять, то это повлечет очень много вопросов. С другой стороны, человек, вокруг которого будет концентрироваться власть, должен предоставлять суннитское этническое большинство.

Таких вопросов по дальнейшему устройству Сирии будет возникать еще очень много. И поэтому в Сирии еще долго мира не будет.