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Источник Правда.Ру

За один день в Сирии амнистировано 66 боевиков

Мир » Азия » Ближний Восток

Власти Сирии амнистировали 66 боевиков, сложивших в течение дня оружие и вышедших в западные районы Алеппо, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии. В соответствии с решением президента Сирии они были амнистированы", — говорится в сообщении, пишет РИА Новости.

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Фото: AP

Как сообщают СМИ, сейчас сирийские войска контролируют 70% территории восточного Алеппо, под полным контролем властей Сирии сейчас находятся 50 кварталов.

По данным Минобороны РФ, за день сирийской армией от боевиков всего освобождено 15 кварталов восточной части Алеппо.

За последние три недели военные и ополченцы освободили свыше 80% территории Восточного Алеппо. По данным ополчения, сейчас боевики контролируют территорию, не превышающую по площади 10-12 квадратных километров.

При этом стрельба в городе не утихает. Как передает сегодня агентство САНА, 12 человек погибли и 64 получили ранения в результате обстрела радикальными группировками ряда подконтрольных правительству районов в сирийском Алеппо. Среди жертв есть дети.

Ракетные снаряды разорвались на территории пяти кварталов: Майсалун, Машарика, Аль-Мартинии, Азамия и Изаа. С какой стороны велся обстрел, не уточняется.

Эксперты сходятся во мнении, что полностью освободить Восточное Алеппо смогут уже в ближайшие дни.

Добавим, как писала Правда.Ру, США обратились к российскому МИДу с новыми предложениями по Алеппо. Госсекретарь США Джон Керри передал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову новые предложения по Алеппо.

Причем, если раньше переговоры России и штатов по сирийскому урегулированию упирались в "стремление американской стороны продвинуть в эти доверенности такие положения, которые выводили бы из-под удара "Джебхат ан-Нусру" (запрещенная в России организация), которая верховодит боевиками в оставшейся не освобожденной части восточного Алеппо", то новые предложения отличаются от такой позиции.

В МИДе сообщали, что Россия готова немедленно отправить в Женеву экспертов для согласования с США шагов по решению ситуации в сирийском Алеппо. Правда, сегодня стало известно, что переговоры так и не начались.

По последним данным, власти США, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии и Канады призвали генсека ООН Пан Ги Муна наказать виновных в нарушениях прав человека и военных преступлениях в Сирии, а также пригрозили сторонникам Башара Асада новыми санкциями. Ситуацию в Алеппо они охарактеризовали как "гуманитарную катастрофу" и потребовали "немедленного режима прекращения огня", чтобы оказать медицинскую помощь нуждающимся.

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