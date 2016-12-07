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Источник Правда.Ру

Боевики Алеппо убили полковника российской армии

Мир » Азия » Ближний Восток

Российский военный советник полковник Руслан Галицкий скончался от ран, полученных при артобстреле боевиками так называемой "оппозиции" одного из жилых кварталов Алеппо.

Боевики Алеппо убили полковника российской армии
Фото: АР

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны, военные медики несколько суток боролись за жизнь офицера, однако спасти его не удалось.

Руслан Галицкий входил в группу советников, которые выполняют задачи в Сирии. Командование представило полковника к высокой государственной награде посмертно.

Напомним, 5 декабря в результате удара по госпиталю в Алеппо погибла российская военнослужащая-медик, еще двое медработников были ранены. Позже скончалась и вторая женщина-врач. Как заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, "кровь российских военных медиков в Алеппо лежит на руках покровителей террористов из США, Великобритании, Франции".

"Погибли замечательные люди, врачи, которые пришли не завоевывать территории вместе с войсками, а оказать гуманитарную помощь. Ну, а что предпримет Россия? Разберутся сами военные и в порядке мести за гибель там нанесут удары и уничтожат тех, кто предпринял эту акцию. В политическом и информационном плане, нужно показывать лицо тех, кто создавал "Исламское государство" и лицо их выращенных детей, вот этих зверей. Вот и все. Главное, необходимы победы на поле боя, успехи на поле боя с этим злом", — рассказал ранее Pravda. Ru президент Академии геополитических проблем, президент международного центра геополитического анализа, доктор исторических наук, генерал-полковник Леонид Ивашов.

Напомним, 17 марта 2016 года в ходе операции в Сирии был убит старший лейтенант Александр Прохоренко. Выполняя специальную задачу по наведению ударов российских самолетов в районе города Пальмира, в сирийской провинции Хомс, офицер попал в окружение боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) и самоотверженно вызвал огонь на себя.

1 февраля 2016 года в результате минометного обстрела со стороны исламистов в Сирии также погиб российский военный советник. По данным источников в сирийской армии, артиллерийский обстрел мог быть произведен со стороны Турции.

По данным военных корреспондентов Александра Коца и Дмитрия Стешина, артиллерийские обстрелы командных пунктов сирийских вооруженных сил на севере страны в последние недели участились, при этом они начинались после появления там высокопоставленных военных. Источники в сирийской армии заявили, что к обстрелам, в результате одного из которых погиб российский офицер, причастны вооруженные силы Турции.

Как пишет "Комсомольская правда", военный советник погиб от множественных осколочных ранений на артиллерийских позициях возле города Сальма,освобожденного сирийской армией в середине января. Боевики, защищавшие город, были вынуждены отступить на территорию Турции.

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Темы Алеппо обстрел терроризм война в Сирии
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