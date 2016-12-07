Российский военный советник полковник Руслан Галицкий скончался от ран, полученных при артобстреле боевиками так называемой "оппозиции" одного из жилых кварталов Алеппо.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны, военные медики несколько суток боролись за жизнь офицера, однако спасти его не удалось.
Руслан Галицкий входил в группу советников, которые выполняют задачи в Сирии. Командование представило полковника к высокой государственной награде посмертно.
Напомним, 5 декабря в результате удара по госпиталю в Алеппо погибла российская военнослужащая-медик, еще двое медработников были ранены. Позже скончалась и вторая женщина-врач. Как заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, "кровь российских военных медиков в Алеппо лежит на руках покровителей террористов из США, Великобритании, Франции".
"Погибли замечательные люди, врачи, которые пришли не завоевывать территории вместе с войсками, а оказать гуманитарную помощь. Ну, а что предпримет Россия? Разберутся сами военные и в порядке мести за гибель там нанесут удары и уничтожат тех, кто предпринял эту акцию. В политическом и информационном плане, нужно показывать лицо тех, кто создавал "Исламское государство" и лицо их выращенных детей, вот этих зверей. Вот и все. Главное, необходимы победы на поле боя, успехи на поле боя с этим злом", — рассказал ранее Pravda. Ru президент Академии геополитических проблем, президент международного центра геополитического анализа, доктор исторических наук, генерал-полковник Леонид Ивашов.
Напомним, 17 марта 2016 года в ходе операции в Сирии был убит старший лейтенант Александр Прохоренко. Выполняя специальную задачу по наведению ударов российских самолетов в районе города Пальмира, в сирийской провинции Хомс, офицер попал в окружение боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) и самоотверженно вызвал огонь на себя.
1 февраля 2016 года в результате минометного обстрела со стороны исламистов в Сирии также погиб российский военный советник. По данным источников в сирийской армии, артиллерийский обстрел мог быть произведен со стороны Турции.
По данным военных корреспондентов Александра Коца и Дмитрия Стешина, артиллерийские обстрелы командных пунктов сирийских вооруженных сил на севере страны в последние недели участились, при этом они начинались после появления там высокопоставленных военных. Источники в сирийской армии заявили, что к обстрелам, в результате одного из которых погиб российский офицер, причастны вооруженные силы Турции.
Как пишет "Комсомольская правда", военный советник погиб от множественных осколочных ранений на артиллерийских позициях возле города Сальма,освобожденного сирийской армией в середине января. Боевики, защищавшие город, были вынуждены отступить на территорию Турции.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня
Наше здоровье и долголетие зависит от... кишечных микробов.
Женщина звонила коллектору домой, нашла его родных и писала на его двери нецензурные слова.
Эксперт Pravda.Ru рассказал, какие действия предпримет Минобороны РФ в ответ на удар по военному госпиталю в Алеппо.