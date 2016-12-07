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Источник Правда.Ру

Тысячи боевиков сдали оружие и покинули пригород Дамаска

Мир » Азия » Ближний Восток

В течение суток порядка трех тысяч боевиков в Сирии добровольно сложили оружие и, присоединившись к режиму прекращения огня, вместе со своими семьями на 52 автобусах они выехали из города Хан-эш-Шейх в пригороде Дамаска в провинцию Идлиб.

Тысячи боевиков сдали оружие и покинули пригород Дамаска

"После долгих и мучительных переговоров было достигнуто соглашение о присоединении боевиков к режиму прекращения боевых действий. Переговоры проходили очень напряженно, потребовалось много и моральных усилий", — цитирует ТАСС представителя Центра по примирению сторон на территории САР полковника Алексея Лещенко.

Боевики сдали властям более 500 единиц стрелкового оружия, снайперские винтовки и десятки 120-миллиметровых минометов. В городе сохранились цеха по производству оружия и склады, которые использовали боевики.

Террористы оставили в городе Хан-эш-Шейх разрушенными практически все здания. Передвигаться в освобожденном пригороде еще небезопасно — на каждом шагу саперы находят боеприпасы. Часто их приходится подрывать прямо на месте.

Мирные жители, покинувшие Хан-эш-Шейх четыре года назад, возвращаются домой. Они ремонтируют дома и вместе с правительственными войсками восстанавливают инфраструктуру города.

Напомним, ранее в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии заявили, что территория восточного Алеппо, где проживает более 90 тысяч человек, полностью освобождена от террористов.

"К полудню 29 ноября из районов города, остающихся под контролем террористов, вышли в безопасные районы и сложили оружие 507 боевиков. В соответствии с ранее объявленным решением президента Сирии, 484 боевика из числа местных жителей были сразу амнистированы", — говорится в пресс-релизе, поступившем в RT.

Ранее также сообщалось, что после короткого боя боевики  запрещенной в России группировки "Исламское государство" потеряли контроль над стратегически важным с точки зрения пропаганды городом Дабик, расположенным в 35 км севернее Алеппо. Сирийские повстанцы при активной поддержки Турции выбили террористов из города. При этом из-за долгих артобстрелов сопротивление самих исламистов было минимальным.

По данным телеканала "Аль-Арабия", к началу боя здесь находились около 1,2 тысячи экстремистов, из них примерно тысяча была переведена с других фронтов, в том числе из-под Хомса и даже из-за пределов Сирии. Спецоперация длилась около суток. Один из командиров оппозиционной группировки "Сирийская свободная армия" Ахмед Осман заявил Reuters: "Мифу ДАЕШ (то есть ИГ. - Прим. ред.) об их великой битве в Дабике пришел конец". 

Почему же был так важен для ИГ этот небольшой малонаселенный город, не имеющий такого стратегического значения, как, скажем,  Ракка или Мосул в Ираке? Все дело в огромном символическом смысле, которое Дабик имеет  для террористов "Исламского государства".

Дабик, согласно хадисам,  - место событий грядущего Малахима (аналога Апокалипсиса), где должна была бы состояться финальная битва между  армией мусульман и "ордой неверных" (армией Рима, то есть христианами). Этот миф активно использовался в агитационной работе исламистов. Более того, данное пророчество стало фундаментальной основой идеологии "Исламского государства"

Именем города, имеющего такое "священное значение", было названо и электронное англоязычное пропагандистское издание, занимающее видное место среди всех джихадистских СМИ.

По мнению экспертов, большинство боевиков ИГ верят в это пророчество так же, как во всю исламистскую идеологию. Подобные суеверия "работают в обе стороны". Неспроста же так эффективны в борьбе с террористами женские отряды курдской самообороны: большинство джихадистов твердо верят в то, что убитый женщиной воин никогда не попадет в рай.

Ранее представители НАТО утверждали, что Россия направила все корабли Северного флота, а также части Балтийского флота для усиления кампании в Сирии. Об этом заявил Reuters один из дипломатов организации. По его словам, "эта операция по развертыванию является самой крупной со времени холодной войны".

"Россия укрепила свои внешнеполитические позиции, несомненно, и заставила считаться с нами, заставила Запад пойти на целый ряд шагов по разным направлениям. Ситуацию в Сирии без нас решить на данный момент невозможно. С нами вынуждены считаться и США, и Европа, и Турция, и другие игроки в этом регионе. В том, что операция на Ближнем Востоке — удачный политический ход, сомневаться не приходится. Однако затягивание или слишком углубленное втягивание в конфликт может со временем дать негативные последствия", — рассказал ранее Pravda.Ru политолог Сергей Михеев.


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Темы Дамаск терроризм война в Сирии
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