Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Партнеры США убили российского медика в сирийском Алеппо

Мир » Азия » Ближний Восток

В результате обстрела военного госпиталя в сирийском Алеппо погибли российские медики.

В освобожденном Алеппо убит российский медик, двое ранены
Фото: АР

Как сообщает корреспондент RT Лиззи Филан, которая смогла снять последствия обстрела, во время ракетного обстрела было уничтожено несколько палаток российского госпиталя. В этом районе упало девять ракет, им пришлось быстро покинуть территорию, так как там было небезопасно.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о возможной гибели российских медиков при якобы обстреле российского военного госпиталя в сирийском Алеппо. "К сожалению, детальной информацией не обладаю на этот счёт", — заявил Песков.

В Минобороны РФ подтвердили удар по госпиталю в Алеппо. В результате погибла российская военнослужащая-медик, еще двое медработников ранены.

Как заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, боевики, обстрелявшие госпиталь, имели его координаты.

"Кровь российских военных медиков в Алеппо лежит на руках покровителей террористов из США, Великобритании, Франции", — заявил Игорь Конашенков.

Отметим, о гибели российского медика в результате обстрела госпиталя в Алеппо также сообщило агентство Associated Press.

Напомним, к 29 ноября из районов города, остающихся под контролем террористов, вышли в безопасные районы и сложили оружие 507 боевиков. В соответствии с ранее объявленным решением президента Сирии, 484 боевика из числа местных жителей были сразу амнистированы.

Сообщалось, что мирные жители получают горячее питание, и при необходимости — медицинскую помощь. Российским Центром примирения для оказания помощи мирным жителям Алеппо доставлены десятки тонн продуктов питания и медикаментов. Также развернуты 150 полевых кухонь.

Также с 5 декабря приступили к приему и оказанию помощи местным жителям военные медики Минобороны России. В Алеппо было развёрнуто приемное отделение с амбулаторией, специальное детское терапевтическое отделение, хирургическое отделение, анестезиологии и реанимации, рентгеновский кабинет, отделение лабораторной диагностики и специализированной медицинской помощи. В составе медицинских бригад включены врачи педиатры и акушеры.

Напомним, 20 сентября подвергся чудовищному нападению в районе Орем аль-Кубраконвой конвой с гуманитарным грузом. В результате атаки погибли около 20 гражданских лиц и сотрудник миссии ООН. По версии МФКК и КП, удару подверглись сразу 18 грузовиков.

Тогда официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков пресек любые попытки возложить вину на Дамаск или Москву. "Никаких авиаударов по конвою ООН на юго-западной окраине Алеппо российская или сирийская авиация не наносила. Более того, в связи с тем что маршрут передвижения конвоя проходил через территории, подконтрольные боевикам, российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии вчера осуществил его сопровождение беспилотными средствами",- сообщил господин Конашенков. По словам генерала, после того как груз был благополучно доставлен к месту назначения, Центр примирения прекратил мониторинг автоколонны. Версия Игоря Конашенкова идет вразрез с американской.

По словам генерала, колонна Сирийского общества Красного Полумесяца была уничтожена не в ходе ударов с воздуха, а другим способом."Мы внимательно изучили видеосъемки так называемых активистов с места событий и не нашли признаков попадания по автоколонне каких-либо боеприпасов. Отсутствуют соответствующие воронки, автомобили не имеют повреждений корпуса и разломов конструкций от взрывной волны авиабоеприпаса. Все продемонстрированное на видеокадрах — прямое следствие пожара груза, который странным образом начался одновременно с проведением масштабного наступления боевиков на Алеппо", — заявил Игорь Конашенков.

Ранее стало известно, что боевики группировки "Джебхат Ан-Нусры", запрещенной в России, получают противотанковые ракеты TOW напрямую из США. Об этом сообщает немецкий журнал Focus со ссылкой на одного из командиров террористической организации.

"Ракеты нам дали напрямую. Американцы на нашей стороне", — заявил источник журналисту газеты Kölner Stadt-Anzeiger Юргену Тоденхоферу.

Немецкий журнал отмечает, что интервью с командиром "Ан-нусры" состоялось 10 дней назад. Тогда командир террористической организации заявлял, что если сирийские войска не отступят, конвой ООН, который позднее был атакован с воздуха, не будет пропущен в Алеппо. Собеседник немецкого журналиста также заявил, что боевики не готовы к компромиссам и будут сражаться "до падения режима".

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня


Казус Алеппо: Кто принесёт мир в Сирию?
Темы Алеппо Россия обстрел война в Сирии
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Как быстро отрастить ногти
Красота
Как быстро отрастить ногти
Как наносить красную помаду
Красота
Как наносить красную помаду
Комментарии
Актуальная аналитика
Как отстоять права
Кто охраняет наши парки
Евросоюз
Маттео Ренци проиграл из-за Крыма
Партии
Смена вех: Либералы хотят от Европы "более эффективных" санкций
Читательский топ
Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
"Как на войне": Украинские военные жалуются на российский фрегат, отогнавший их от буровой установки
На Украине готовят ответ песенному флешмобу "зомбированных кацапов"
Звонки Трампа иностранным лидерам ужаснули дипломатов
Россия, Китай и Индия готовят удар по доллару?
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство

Женщина звонила коллектору домой, нашла его родных и писала на его двери нецензурные слова.

Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
"Как на войне": Украинские военные жалуются на российский фрегат, отогнавший их от буровой установки
Происшествия
"Как на войне": Украинские военные жалуются на российский фрегат, отогнавший их от буровой установки
Украина
На Украине готовят ответ песенному флешмобу "зомбированных кацапов"
США и Канада
Звонки Трампа иностранным лидерам ужаснули дипломатов
Происшествия
Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство

Женщина звонила коллектору домой, нашла его родных и писала на его двери нецензурные слова.

Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
На Украине готовят ответ песенному флешмобу "зомбированных кацапов"
Украина
На Украине готовят ответ песенному флешмобу "зомбированных кацапов"
Россия
МИД: Крым - не проблема, а Россия. Навсегда
Советское наследие
Социальный маразм превратится в расизм?
Происшествия
Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство

Женщина звонила коллектору домой, нашла его родных и писала на его двери нецензурные слова.

Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
Посадки еще будут: Почему Путин мало сказал о коррупции
Кремль
Посадки еще будут: Почему Путин мало сказал о коррупции
Политика
Вадим Горшенин: 1 декабря был заявлен поворот в приоритетах страны
Происшествия
"Как на войне": Украинские военные жалуются на российский фрегат, отогнавший их от буровой установки
Любовь Степушова (Люлько) Маттео Ренци проиграл из-за Крыма Любовь Степушова (Люлько) Юрий Носовский К гендерному прогрессу через общий туалет Юрий Носовский Ольга Таболина Социальный маразм превратится в расизм? Ольга Таболина
Комментарии
Георгий Покровский Смена вех: Либералы хотят от Европы "более эффективных" санкций
Надежда Сивушкова "Основное внимание - России": Реакция на Послание президента
Alexandr Litvinov "Как на войне": Украинские военные жалуются на российский фрегат, отогнавший их от буровой установки
Леопольд Порто-Франко Мигрант изнасиловал и убил дочь сотрудника Еврокомиссии
Ivan Borzenkov Google могут заблокировать после Нового года
vkontakte_152867934 Мигрант изнасиловал и убил дочь сотрудника Еврокомиссии
vkontakte_239185404 Иисус в Исламе: не Бог, но Пророк
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Сядет вместо полета: Украинский музыкант искалечил русского диспетчера
Одноклассники_414984445743 Мигрант изнасиловал и убил дочь сотрудника Еврокомиссии
Сергей Кравцов(Mail.Ru) К гендерному прогрессу через общий туалет
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?