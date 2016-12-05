Партнеры США убили российского медика в сирийском Алеппо

В результате обстрела военного госпиталя в сирийском Алеппо погибли российские медики.

Фото: АР

Как сообщает корреспондент RT Лиззи Филан, которая смогла снять последствия обстрела, во время ракетного обстрела было уничтожено несколько палаток российского госпиталя. В этом районе упало девять ракет, им пришлось быстро покинуть территорию, так как там было небезопасно.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о возможной гибели российских медиков при якобы обстреле российского военного госпиталя в сирийском Алеппо. "К сожалению, детальной информацией не обладаю на этот счёт", — заявил Песков.

В Минобороны РФ подтвердили удар по госпиталю в Алеппо. В результате погибла российская военнослужащая-медик, еще двое медработников ранены.

Как заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, боевики, обстрелявшие госпиталь, имели его координаты.

"Кровь российских военных медиков в Алеппо лежит на руках покровителей террористов из США, Великобритании, Франции", — заявил Игорь Конашенков.

Отметим, о гибели российского медика в результате обстрела госпиталя в Алеппо также сообщило агентство Associated Press.

Напомним, к 29 ноября из районов города, остающихся под контролем террористов, вышли в безопасные районы и сложили оружие 507 боевиков. В соответствии с ранее объявленным решением президента Сирии, 484 боевика из числа местных жителей были сразу амнистированы.

Сообщалось, что мирные жители получают горячее питание, и при необходимости — медицинскую помощь. Российским Центром примирения для оказания помощи мирным жителям Алеппо доставлены десятки тонн продуктов питания и медикаментов. Также развернуты 150 полевых кухонь.

Также с 5 декабря приступили к приему и оказанию помощи местным жителям военные медики Минобороны России. В Алеппо было развёрнуто приемное отделение с амбулаторией, специальное детское терапевтическое отделение, хирургическое отделение, анестезиологии и реанимации, рентгеновский кабинет, отделение лабораторной диагностики и специализированной медицинской помощи. В составе медицинских бригад включены врачи педиатры и акушеры.

Напомним, 20 сентября подвергся чудовищному нападению в районе Орем аль-Кубраконвой конвой с гуманитарным грузом. В результате атаки погибли около 20 гражданских лиц и сотрудник миссии ООН. По версии МФКК и КП, удару подверглись сразу 18 грузовиков.

Тогда официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков пресек любые попытки возложить вину на Дамаск или Москву. "Никаких авиаударов по конвою ООН на юго-западной окраине Алеппо российская или сирийская авиация не наносила. Более того, в связи с тем что маршрут передвижения конвоя проходил через территории, подконтрольные боевикам, российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии вчера осуществил его сопровождение беспилотными средствами",- сообщил господин Конашенков. По словам генерала, после того как груз был благополучно доставлен к месту назначения, Центр примирения прекратил мониторинг автоколонны. Версия Игоря Конашенкова идет вразрез с американской.

По словам генерала, колонна Сирийского общества Красного Полумесяца была уничтожена не в ходе ударов с воздуха, а другим способом."Мы внимательно изучили видеосъемки так называемых активистов с места событий и не нашли признаков попадания по автоколонне каких-либо боеприпасов. Отсутствуют соответствующие воронки, автомобили не имеют повреждений корпуса и разломов конструкций от взрывной волны авиабоеприпаса. Все продемонстрированное на видеокадрах — прямое следствие пожара груза, который странным образом начался одновременно с проведением масштабного наступления боевиков на Алеппо", — заявил Игорь Конашенков.

Ранее стало известно, что боевики группировки "Джебхат Ан-Нусры", запрещенной в России, получают противотанковые ракеты TOW напрямую из США. Об этом сообщает немецкий журнал Focus со ссылкой на одного из командиров террористической организации.

"Ракеты нам дали напрямую. Американцы на нашей стороне", — заявил источник журналисту газеты Kölner Stadt-Anzeiger Юргену Тоденхоферу.

Немецкий журнал отмечает, что интервью с командиром "Ан-нусры" состоялось 10 дней назад. Тогда командир террористической организации заявлял, что если сирийские войска не отступят, конвой ООН, который позднее был атакован с воздуха, не будет пропущен в Алеппо. Собеседник немецкого журналиста также заявил, что боевики не готовы к компромиссам и будут сражаться "до падения режима".

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