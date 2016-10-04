Посольство России в Дамаске обстреляли из минометов. "Умеренные"?

Посольство РФ в Дамаске подверглось минометному обстрелу, никто из сотрудников дипмиссии не пострадал.

Фото: АР

"Третьего октября посольство РФ в Дамаске подверглась минометному обстрелу. Одна из мин взорвалась на территории посольства вблизи жилого комплекса. Лишь по случайности никто из сотрудников нашего посольства не пострадал. Дипломатическому представительству причинен материальный ущерб. Еще две мины разорвались рядом с посольством", — сообщили в МИД.

Как пишет РИА Новости, обстрел велся из пригорода сирийской столицы Джобар, который контролируют боевики из группировок "Джабхат Фатх аш-Шам" и "Файлак ар-Рахман", запрещенных в России.

"В очередной раз террористами создана серьезная опасность жизни и деятельности российских дипломатов в Сирии, нарушены базовые нормы международного права. Рассматриваем обстрел российского посольства в Дамаске и как следствие действий тех, кто, подобно США и некоторым их союзникам, провоцирует продолжение кровопролитного конфликта в Сирии, заигрывая с боевиками и экстремистами различных мастей", — сообщают в ведомстве.

В МИД добавили, что "ответом на провокационные акции преступников должны стать скоординированные антитеррористические усилия международного сообщества".

Отметим, это уже не первое нападение на посольство России в сирийском Дамаске. В 2015 году на территорию дипломатического представительства попал снаряд. Тогда Москва расценила случившееся как теракты и выразила надежду на то, что виновные будут установлены.

"Решительно осуждаем преступный обстрел дипломатического представительства России в Дамаске. Ожидаем четкой позиции в связи с этим террористическим актом от всех членов международного сообщества, включая региональные стороны. При этом нужны не только слова, но и конкретные действия", — сообщали в МИД РФ.

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