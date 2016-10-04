С-300 в Сирии: Россия не будет ждать повторения удара в спину

Новейшую систему армейской ПВО С-300В4 сверхдальнего действия, способную сбивать крылатые ракеты, были поставлены в Сирию Россией. Об этом, ссылаясь на источники в Вашингтоне, сообщает Fox News.

Фото: AP

Комплекс (издание называет его натовским обозначением SA-23 Gladiator) был доставлен в минувшие выходные на военно-морскую базу в сирийском Тартусе. В настоящее время система, по оценке собеседников телеканала, находится в стадии развертывания.

Как отмечает Fox News, это первый случай развертывания С-300В4 за пределами России. Собеседники телеканала, напоминая о том, что у боевиков, действующих на территории Сирии, нет ни авиации, ни крылатых ракет, задаются вопросом: не означает ли размещение Gladiator, что Россия прилагает усилия для защиты от потенциального нападения со стороны США и их союзников, полагают собеседники телеканала.

Против кого же развернула Россия на территории Сирии эту систему ПВО, если работает она против авиации, баллистических и крылатых ракет? Что это может означать? С такими вопросами Pravda. Ru обратилась к эксперту Ассоциации военных политологов, заведующему кафедрой политологии и социологии им. Плеханова Андрею Кошкину.

"Решение на размещение подобных комплексов принимают военные специалисты, оценивающие уровень безопасности своих войск на конкретном театре военных действий, а также реальную геополитическую обстановку", — сказал Андрей Кошкин Pravda. Ru.

Вокруг Сирии сейчас нарастает напряженность не только в военной области, но и в политической сфере. Поэтому для обеспечения безопасности наших военнослужащих, боевой техники и принимаются соответствующие решения. Для этого дополнительно размещаются силы и средства, о которых идет речь, отметил политолог.

"Мы говорим, что не хотим повторения инцидента с российским Су-24, сбитым турецким самолетом. Являются ли нашим противником американцы? Пока мы не утверждаем, что американцы готовы вступить с нами в непосредственное противостояние. Они любят загребать жар чужими руками. Но мы заявляем всем, что не будем ждать повторения "удара в спину". Тем, кто хочет проверить насколько обеспечена безопасность нашей группировки в Сирии, мы не советуем этого делать, иначе ответ, который мы дадим, навсегда отобьет подобные желания", — сказал Андрей Кошкин в беседе с Pravda. Ru.

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