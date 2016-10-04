Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

С-300 в Сирии: Россия не будет ждать повторения удара в спину

Мир » Азия » Ближний Восток

Новейшую систему армейской ПВО С-300В4 сверхдальнего действия, способную сбивать крылатые ракеты, были поставлены в Сирию Россией. Об этом, ссылаясь на источники в Вашингтоне, сообщает Fox News.

353253.jpeg
Фото: AP

Комплекс (издание называет его натовским обозначением SA-23 Gladiator) был доставлен в минувшие выходные на военно-морскую базу в сирийском Тартусе. В настоящее время система, по оценке собеседников телеканала, находится в стадии развертывания.

Как отмечает Fox News, это первый случай развертывания С-300В4 за пределами России. Собеседники телеканала, напоминая о том, что у боевиков, действующих на территории Сирии, нет ни авиации, ни крылатых ракет, задаются вопросом: не означает ли размещение Gladiator, что Россия прилагает усилия для защиты от потенциального нападения со стороны США и их союзников, полагают собеседники телеканала.

Против кого же развернула Россия на территории Сирии эту систему ПВО, если работает она против авиации, баллистических и крылатых ракет? Что это может означать? С такими вопросами Pravda. Ru обратилась к эксперту Ассоциации военных политологов, заведующему кафедрой политологии и социологии им. Плеханова Андрею Кошкину.

"Решение на размещение подобных комплексов принимают военные специалисты, оценивающие уровень безопасности своих войск на конкретном театре военных действий, а также реальную геополитическую обстановку", — сказал Андрей Кошкин Pravda. Ru.

Вокруг Сирии сейчас нарастает напряженность не только в военной области, но и в политической сфере. Поэтому для обеспечения безопасности наших военнослужащих, боевой техники и принимаются соответствующие решения. Для этого дополнительно размещаются силы и средства, о которых идет речь, отметил политолог.

"Мы говорим, что не хотим повторения инцидента с российским Су-24, сбитым турецким самолетом. Являются ли нашим противником американцы? Пока мы не утверждаем, что американцы готовы вступить с нами в непосредственное противостояние. Они любят загребать жар чужими руками. Но мы заявляем всем, что не будем ждать повторения "удара в спину". Тем, кто хочет проверить насколько обеспечена безопасность нашей группировки в Сирии, мы не советуем этого делать, иначе ответ, который мы дадим, навсегда отобьет подобные желания", — сказал Андрей Кошкин в беседе с Pravda. Ru.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня


Сирия: Когда закончится война?
Темы ПВО Сирия Россия
Комментарии
Работа: омолодит или угробит
Здоровье
Работа: омолодит или угробит
Служебные романы ведут к браку. Но не всех
романтично
Служебные романы ведут к браку. Но не всех
107 ненужных вещей, или Во всем виноват интернет
Красота
107 ненужных вещей, или Во всем виноват интернет
Комментарии
Актуальная аналитика
Бывший СССР
Почему Россия теряет православные страны
Земледелие
Фермеры: посчитали — прослезились
Мир
Путин выдвинул ядерный ультиматум
Читательский топ
СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
"Россия начала говорить с США по-новому"
New York Times: Кэрри признал незаконность действий США в Сирии
На человека влияет даже его номер телефона
Stratfor: Россия - страна свободных людей, а не агрессор
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Занимательные Новости
СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"

Ванга предсказывала конфликт в Сирии и говорила о начале Третьей мировой войны на Ближнем Востоке.

СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
"Россия начала говорить с США по-новому"
США и Канада
"Россия начала говорить с США по-новому"
США и Канада
New York Times: Кэрри признал незаконность действий США в Сирии
Как отдохнуть
На человека влияет даже его номер телефона
Занимательные Новости
СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"

Ванга предсказывала конфликт в Сирии и говорила о начале Третьей мировой войны на Ближнем Востоке.

СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
"Россия начала говорить с США по-новому"
США и Канада
"Россия начала говорить с США по-новому"
Мир
Кремль: Теперь-то Россия сможет рассказать правду о MH-17
Евросоюз
Глава Совета раввинов Европы спрогнозировал бегство евреев из ЕС
Занимательные Новости
СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"

Ванга предсказывала конфликт в Сирии и говорила о начале Третьей мировой войны на Ближнем Востоке.

СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
Глава Совета раввинов Европы спрогнозировал бегство евреев из ЕС
Евросоюз
Глава Совета раввинов Европы спрогнозировал бегство евреев из ЕС
Украина
Сбитый "Боинг": Следствие ведут виновные
США и Канада
New York Times: Кэрри признал незаконность действий США в Сирии
Любовь Люлько Путин выдвинул ядерный ультиматум Любовь Люлько Фархат Измайлов Шаманы обзавелись азотным бубном Фархат Измайлов Андрей Зоилов Анонимы, победившие своих демонов Андрей Зоилов
Комментарии
Иваныч Посольство России в Дамаске обстреляли из минометов. "Умеренные"?
Сергей Абрамов(Facebook) Путин выдвинул ядерный ультиматум
Николай Бог-Дан Путин выдвинул ядерный ультиматум
PParaschenko В развалинах на Окинаве археологи нашли необычные артефакты
Александр Гренадёров Новое разоблачение: ВАДА разрешило допинг чемпионам из Британии и Австралии
Галина Шлыкова Кремль: Теперь-то Россия сможет рассказать правду о MH-17
Spassky Kochan Замглавы госдепа США срочно летит в Москву
Spassky Kochan Замглавы госдепа США срочно летит в Москву
Лёка . На Землю пришел "Век демонов”?
Юрий Котов(vkontakte) Глава Совета раввинов Европы спрогнозировал бегство евреев из ЕС
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?