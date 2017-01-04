Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан заявил, что Россия применяет в Сирии тактику выжженной земли, "играет по собственным правилам" и "не подписывается под правилами" применительно к "вооруженным конфликтам".
"США никогда бы не стали делать ни в каком из этих военных конфликтов то, что россияне делали в Сирии касательно отчасти использованной ими политики выжженной земли, которая привела к разрушениям и смертям тысяч и тысяч мирных жителей", — заявил глава ЦРУ телекомпании PBS.
По его словам, еще до прибытия российского воинского контингента в Сирию, США было понятно, что Москва "не бросит своего давнего союзника", что она собирается приложить больше усилий к "его защите".
"США вели переговоры с Россией, стараясь убедить ее в том, что Башар Асад является частью проблемы, а не частью ее решения, — сказал Бреннан. — Но к сожалению, россияне представили всю оппозицию в качестве террористов".
Глава ЦРУ также назвал военные действия России в Сирии "чрезвычайно смелыми, но опрометчивыми, которые привели к гибели столь большого числа сирийцев".
Операция российских ВКС на территории Сирии против боевиков началась 30 сентября 2015 года. 12 сентября 2016 года вступили в силу российско-американские договоренности о достижении в Сирии мира. Однако позже США приостановили сотрудничество с Россией по Сирии.
Ранее стало известно, что боевики, покинувшие Алеппо боевики, оставили склады с большим количеством оружия, значительная часть которого была произведена в США. Также террорист "Джебхат Ан-Нусры", запрещенной в России, получали противотанковые ракеты TOW напрямую из США. Об этом сообщал немецкий журнал Focus со ссылкой на одного из командиров террористической организации.
По словам президента Сирии Башара Асада, США разыгрывают в Сирии карту терроризма. "Они пытаются использовать перемирие, чтобы помочь террористам, предоставить им логистическую помощь, оружие и деньги — все для того, чтобы те стали сильнее и снова начали атаковать", — сказал Асад в интервью сербской газете "Политика".
"Американцы под видом гуманитарной помощи вбрасывают туда оружие, в том числе и летальное оружие. То же самое делают саудиты, катаровцы и турки тоже. Россия, напротив, поставляет гуманитарную помощь: еду, одежду, одеяла, — ну все. Сотни тысяч тонн уже отправили в Сирию. Наверное, больше, чем на Донбасс.
Второе — русские всерьез борются с терроризмом. А покажите хоть один настоящий успех коалиции во главе с США. Что они делают и сделали за пять лет? Только качали нефть, газ и давали деньги этим боевикам. То же самое — саудиты и катарцы. А турки вообще экспортируют боевиков. Ни один американский самолет никогда всерьез не бомбил инфраструктуры ИГ, они не убивали боевиков", — рассказал ранее Pravda.Ru российский журналист, сценарист и режиссер сирийского происхождения доктор Иса Иса.
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