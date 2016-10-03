Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Санкции США и ЕС привели Сирию к гуманитарной катастрофе

Мир » Азия » Ближний Восток

Во многом из-за санкций США и ЕС, вводимых против арабской республики в различных сферах в Сирии сложилась тяжёлая экономическая и гуманитарная ситуация.

Санкции США и ЕС привели Сирию к гуманитарной катастрофе
Фото: АР

Как сообщает издание The Intercept, ссылаясь на доклад ООН и внутреннюю переписку сотрудников организации, санкции против Сирии, где ведутся военные действия, наносят огромный урон мирным жителям и осложняют работу по оказанию помощи стране.

В докладе ООН говорится, что ограничения ЕС и США в отношении Сирии "одни из самых сложных и масштабных санкций, которые когда-либо вводились". Антисирийские меры дестабилизируют ситуацию в стране, которая до начала военных действий в 2011 году была абсолютно самодостаточна. Теперь же Сирия сильно зависит от поставок медикаментов, продуктов, топлива и запчастей, которые трудно осуществить из-за ограничительных мер Вашингтона.

Как сообщает издание, санкции осложняют доставку гуманитарной помощи, из-за них практически невозможны денежные переводы в Сирию, группы поддержки лишены возможности платить зарплаты или делать закупки "на территориях, контролируемых как государством, так и в оккупированных частях страны". Издание отмечает, что санкции стали причиной появления теневой системы, позволяющей переводить деньги. И именно ей сейчас активно пользуется представители "Исламского государства" и "Фронта ан-Нусра", запрещенных в России.

Также осложняются поставки многих товаров. "Организации, которые хотят оказать помощь и пытаются обойти это правило, должны сначала подать заявку на специальную лицензию, которую сложно получить из-за бюрократических барьеров, для преодоления которых необходимо нанимать дорогостоящих юристов, чьи гонорары превышают стоимость ввозимых товаров", — сообщается в докладе ООН.

The Intercept, благодаря материалам внутренней переписки сотрудников ООН, удалось выяснить, что "санкции способствовали увеличению цен на топливо в течение 18 месяцев и снижению производства пшеницы на 40% с 2010 года, что привело к росту цен на муку на 300%, на рис — на 650%".

В письме высокопоставленного чиновника ООН сообщается, что санкции были "главным фактором" в разрушении сирийской системы здравоохранения. Заводы по производству медикаментов, которые не уничтожили в ходе военных действий, вынуждены были закрыться из-за отсутствия сырья.

Напомним, в мае 2014 года президент США Барак Обама заявил, что продлевает на год действие санкций против Сирии. В частности, продлевается запрет на экспорт и реэкспорт ряда сирийских товаров, и США продолжат блокировать активы ряда сирийских чиновников, которые смогут обнаружить.

Читайте последние новости Pravda. Ru на сегодня


Сирия: мир из лоскутов
Темы США Сирия санкции
Комментарии
Почему хирурги забывают предметы в животах пациентов
Здоровье
Почему хирурги забывают предметы в животах пациентов
Мокрые игры под присмотром взрослых
здорово
Мокрые игры под присмотром взрослых
Нино Черрути, который победил британцев
Красота
Нино Черрути, который победил британцев
Комментарии
Актуальная аналитика
США и Канада
США: Итог выборов решат 10 штатов
Воспитание
Второе высшее — прихоть или требование времени?
Евросоюз
Политика Варшавы: Интриги, скандалы, русофобия
Читательский топ
СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
Кремль: Теперь-то Россия сможет рассказать правду о MH-17
New York Times: Кэрри признал незаконность действий США в Сирии
На человека влияет даже его номер телефона
Дипломаты заявили: США упорно идут к третьей мировой
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Занимательные Новости
СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"

Ванга предсказывала конфликт в Сирии и говорила о начале Третьей мировой войны на Ближнем Востоке.

СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
Кремль: Теперь-то Россия сможет рассказать правду о MH-17
Мир
Кремль: Теперь-то Россия сможет рассказать правду о MH-17
США и Канада
New York Times: Кэрри признал незаконность действий США в Сирии
Как отдохнуть
На человека влияет даже его номер телефона
Общество
Академики: Школьникам надо изучать Библию вместо "Войны и мира"

Российской академии образования предлагает школьникам изучение Библии взамен произведений Толстого и Достоевского.

Академики: Школьникам надо изучать Библию вместо "Войны и мира"
Глава Совета раввинов Европы спрогнозировал бегство евреев из ЕС
Евросоюз
Глава Совета раввинов Европы спрогнозировал бегство евреев из ЕС
Мир
Кремль: Теперь-то Россия сможет рассказать правду о MH-17
Занимательные Новости
СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
Занимательные Новости
СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"

Ванга предсказывала конфликт в Сирии и говорила о начале Третьей мировой войны на Ближнем Востоке.

СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
Родственники погибших в MH-17 начали судить Украину
Украина
Родственники погибших в MH-17 начали судить Украину
Евросоюз
Глава Совета раввинов Европы спрогнозировал бегство евреев из ЕС
США и Канада
New York Times: Кэрри признал незаконность действий США в Сирии
Владимир Губарев Мгновения жизни академика Счастливцева Владимир Губарев Любовь Люлько Зачем России пакистанская грусть? Любовь Люлько Дмитрий Нерсесов JASTA: Америка превыше всего Дмитрий Нерсесов
Комментарии
Степан Кудинов Второе высшее — прихоть или требование времени?
koreisha alexa Угроза со стороны США вынудила Россию отказаться от соглашения об утилизации плутония
Виктор Ревин Россия будет судить "Правый сектор"
АДОЛЬФ АНТОНОВИЧ СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
Spontan Morale Власти Финляндии рассказали о своей роли в расследовании гибели "Боинга" над Донбассом
владимир пак Британцы требуют остановить антироссийскую пропаганду
facebook_1647345145555722 Дрезден: Немецкие террористы атаковали снова
Александр Лысенок Сбитый "Боинг": Следствие ведут виновные
vkontakte_177038495 Япония клянется, что не зависит от США
DedTihon1 Россию снова захлестнули слухи о терактах. Что делать?
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?