Санкции США и ЕС привели Сирию к гуманитарной катастрофе

Во многом из-за санкций США и ЕС, вводимых против арабской республики в различных сферах в Сирии сложилась тяжёлая экономическая и гуманитарная ситуация.

Фото: АР

Как сообщает издание The Intercept, ссылаясь на доклад ООН и внутреннюю переписку сотрудников организации, санкции против Сирии, где ведутся военные действия, наносят огромный урон мирным жителям и осложняют работу по оказанию помощи стране.

В докладе ООН говорится, что ограничения ЕС и США в отношении Сирии "одни из самых сложных и масштабных санкций, которые когда-либо вводились". Антисирийские меры дестабилизируют ситуацию в стране, которая до начала военных действий в 2011 году была абсолютно самодостаточна. Теперь же Сирия сильно зависит от поставок медикаментов, продуктов, топлива и запчастей, которые трудно осуществить из-за ограничительных мер Вашингтона.

Как сообщает издание, санкции осложняют доставку гуманитарной помощи, из-за них практически невозможны денежные переводы в Сирию, группы поддержки лишены возможности платить зарплаты или делать закупки "на территориях, контролируемых как государством, так и в оккупированных частях страны". Издание отмечает, что санкции стали причиной появления теневой системы, позволяющей переводить деньги. И именно ей сейчас активно пользуется представители "Исламского государства" и "Фронта ан-Нусра", запрещенных в России.

Также осложняются поставки многих товаров. "Организации, которые хотят оказать помощь и пытаются обойти это правило, должны сначала подать заявку на специальную лицензию, которую сложно получить из-за бюрократических барьеров, для преодоления которых необходимо нанимать дорогостоящих юристов, чьи гонорары превышают стоимость ввозимых товаров", — сообщается в докладе ООН.

The Intercept, благодаря материалам внутренней переписки сотрудников ООН, удалось выяснить, что "санкции способствовали увеличению цен на топливо в течение 18 месяцев и снижению производства пшеницы на 40% с 2010 года, что привело к росту цен на муку на 300%, на рис — на 650%".

В письме высокопоставленного чиновника ООН сообщается, что санкции были "главным фактором" в разрушении сирийской системы здравоохранения. Заводы по производству медикаментов, которые не уничтожили в ходе военных действий, вынуждены были закрыться из-за отсутствия сырья.

Напомним, в мае 2014 года президент США Барак Обама заявил, что продлевает на год действие санкций против Сирии. В частности, продлевается запрет на экспорт и реэкспорт ряда сирийских товаров, и США продолжат блокировать активы ряда сирийских чиновников, которые смогут обнаружить.

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