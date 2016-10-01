Эрдоган сообщил о планах совершить рывок в отношениях с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении налаживать отношения с Москвой, развивать двустороннее сотрудничество. При этом, турецкое руководство ставит целью вывести отношения с Россией на более высокий уровень, чем это было до ситуации со сбитым Су-24 в ноябре 2015 года.

"Мы нормализуем отношения с нашими соседями. С Россией у нас идут переговоры по разным темам — это сельское хозяйство, энергетика, экономика, туризм. Мы нацелены вернуть наши показатели на прежний уровень и даже превысить его", — заявил Эрдоган, выступая на церемонии открытия осенней сессии парламента Турции в Анкаре.

Ранее президент Союза палат и бирж Турции Рифат Хисарджыклыоглу отмечал желание предпринимателей увеличить товарооборот двух стран.

В начале августа глава турецкого МИД Мевлют Чаувшоглу заявил о возможном выходе Турции из НАТО и переориентации внешней политики страны на Россию, Китай и Ближний Восток. Как писало издание Daily Express, Турция "может подумать" о выходе из НАТО, если она не получит больше поддержки. По мнению автора материала Том Бачелор, такой шаг можно принять за намерение Анкары вступить в новый военный союз с Россией.

Свое заявление Чавушоглу сделал в связи с недостатком помощи со стороны НАТО во время неудавшегося переворота в Турции.

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