Китай намерен потратить $36 миллиардов на железнодорожные пути, улучшающие сообщение между столицей, портовым городом Тяньцзинем и соседней провинцией Хэбэй. В будущем все три города объединят в мегаполис с населением 110 миллионов и площадью вдвое больше Южной Кореи.
Протяжённость путей составит 1.100 километров, сообщил Государственный комитет по делам развития и реформ, пишет Reuters. Строительство продлится до 2020 года и является частью более масштабного плана, рассчитанного до 2030 года, говорится в сообщении. Ко времени завершения проект "Цзин-Цзинь-Цзи" будет занимать площадь в 212.000 квадратных километров.
Развитие железнодорожной сети уже значительно сократило время поездок в регионе, сказал Стивен Маккорд из консалтинговой компании Jones Lang LaSalle.
"Было невозможно добраться из Пекина в Биньхай (под Тяньцзинем), а теперь это лишь час пути. Из Тяньцзиня в Таншань можно доехать меньше чем за 30 минут, а раньше на это требовалось несколько часов", — сказал он.
Как ранее писала Правда. Ру, население Китая достигнет пика численности — 1,5 млрд. человек — к 2030 году, а затем начнет постепенно уменьшаться. Об этом говорилось в докладе составленном 300 китайскими демографами. Сейчас в Китае живет 1,38 миллиарда человек.
Кстати, в этом году СМИ сообщили, что в экономике КНР возникли серьезные проблемы. В последние 15 лет было несколько факторов, за счет которых он рос. Крупный фактор — это, конечно, экспорт, потому что была дешевая рабочая сила, плюс постоянное повышение качества производства, дисциплина производства, аттестация этого производства по мировым экологическим стандартам. На мировых рынках Китай славился своими дешевыми товарами.
Однако с 2009 года Китай активно начал проводить целый ряд реформ, касающихся повышения социального уровня — это пенсионная реформа, это реформа социального обеспечения. И, в конце концов, все это стало закладываться в стоимость товара. По словам экспертов, то, что КНР методично перестроил себя в качестве социально ориентированного государства, — правильный и неслучайный шаг. Ведь если его огромное население всколыхнется по каким-то причинам (например, по причинам невыплат социальных пособий или по причинам того, что люди стареют, а молодежь, уезжая в город, не может ухаживать за стариками), то мало не покажется. Больше всего Китай боится социального недовольства. Потому что образуется "эффект домино".
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