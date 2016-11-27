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Источник Правда.Ру

Большинство японцев не хотят усиления экономического сотрудничества с Россией

Мир » Азия » Дальний Восток

Более половины опрошенных агентством Киодо японцев выступают против усиления экономического сотрудничества с Россией "ради продвижения переговоров по территориальному вопросу".

Большинство японцев не хотят усиления экономического сотрудничес
Фото: Fotodom.ru/DP

Как сообщает ТАСС, уровень поддержки политики премьер-министра Японии Синдзо Абэ, направленной на решение территориального вопроса с РФ за счет развития экономических отношений, среди граждан страны составляет 36,6%.

В целом деятельность японского правительства одобряют 60,7% японцев. Этот показатель на 7 процентных пунктов выше, чем в октябре и является одним из самым высоких за время второго срока Абэ на посту премьера. Против политики нынешнего кабмина, согласно данным опроса, выступают 30,4% граждан страны.

Большинство японцев — 86,1% — также не считают нужным увеличивать долю военных расходов во взаимоотношениях с США, как на этом настаивает избранный президент США Дональд Трамп.

Напомним, Россия и Япония до сих пор не подписали мирного договора по итогам Второй мировой войны. Препятствием является проблема принадлежности южной части Курильских островов.

Япония намерена предложить России пакет инвестиционных проектов в обмен на передачу Курильских островов. Примечательно, что предлагаются инвестиции в объекты, которые не смогут быстро окупиться. Речь идет о строительстве дорог, больниц, городских и инфраструктурных объектов. Помимо этого, говорится и об инвестициях в российские IT-технологии".

Пока называются инвестиции в размере около $20 млрд в неокупаемые проекты в течение 10 лет в обмен на решение проблемы Курил. Речь идет о постройке до 100 инфраструктурных объектов.

Ранее исследовательская организация "Левада-Центр" провела опрос среди россиян по вопросу Курильских островов. Результаты опроса показали, что большинство россиян выступают против передачи Японии островов — такое мнение выразили 78% респондентов. Лишь 7% граждан согласны "поделиться" с Японией.

Кроме того, 71% опрошенных россиян выступают против того, чтобы Россия оставила себе крупные острова Уруп и Итуруп и передала Японии два небольших острова Хабомаи и Шикотан. 13% граждан такое разделение устраивает. Затруднились ответить 16% участников опроса.

Также "Левада-Центр" выяснил, что для россиян важнее "сохранить в своем составе спорные острова из Южной Курильской гряды" — этого мнения придерживаются 56% опрошенных граждан.

21% респондентов настаивает на том, что необходимо "подписать мирный договор с Японией и получить японские кредиты и технологии".

Однако единого однозначного мнения о значимости мирного договора с Японией для России нет: 48% говорят о важности договора, 38% не хотят соглашения, а 14% затрудняются ответить.

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