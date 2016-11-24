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Источник Правда.Ру

Япония готова обсуждать Курилы под прицелом ракет

Мир » Азия » Дальний Восток

Генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга на пресс-конференции в Токио заявил, что размещение РФ ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" на Курильских островах не отразится на переговорах между Россией и Японией. Он также отметил, что Токио внимательно следит за присутствием Вооруженных Сил России в южной части Курил.

Япония готова обсуждать Курилы под прицелом ракет

"Мы постоянно внимательно за этим наблюдаем. Необходимо разрешение самой проблемы северных территорий южной части Курил, — приводит его слова ТАСС. — Я думаю, что это не окажет никакого влияния. Основываясь на полученной информации, мы предпримем соответствующие действия, включая официальное заявления по этому вопросу".

Также Есихидэ Суга подчеркнул, что Токио намерен вести переговоры с целью "достижения решения, которое устроило бы обе стороны".

Ранее же министр иностранных дел Японии Фумио Кисида заявил, что страна примет соответствующие меры в связи с информацией о размещении Россией ракетных комплексов на Курильских островах.

Напомним, Минобороны РФ развернуло на Курильских островах Итуруп и Кунашир противокорабельные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Комплекс "Бал" был размещен на острове Кунашир, а "Бастион" на острове Итуруп. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, размещение российских ракетных комплексов имеет обоснование и не должно повлиять на переговоры с Токио, в том числе и по мирному договору.

Россия и Япония до сих пор не подписали мирного договора по итогам Второй мировой войны. Препятствием является проблема принадлежности южной части Курильских островов.

"В 56-м году была подписана советско-японская декларация, согласно которой обе стороны восстанавливали дипломатические отношения. И после возобновления дипломатических отношений, которые отсутствовали в течение почти 11 лет, обе стороны брали на себя обязательства вести переговоры относительно заключения мирного договора.

Согласно договоренности, если бы был заключен мирный договор между двумя странами, то Советский Союз соглашался бы передать Японии два острова Кунашир и Итуруп. По поводу территориальной принадлежности Хабомаи и Шикотан, Хабомаи и еще четырех небольших островных атоллов предполагалось провести дальнейшие консультации.

На этой позиции мы стояли во времена Советского Союза. Потом при дипломатии Козырева и Ельцина Россия слегка пошатнулась в позициях. Пошли разговоры о купле-продаже. Однако сейчас мы вернулись на принципиальную и грамотную позицию советско-японской декларации 56-го года, и с этой позиции государство впредь не сойдет", — рассказал ранее Pravda.Ru экс-дипломат, специалист по Китаю и Японии Валерий Грешных.

"Переговоры то приостанавливаются, то продолжаются, но никогда не прекращаются. Это будет продолжаться долго (их засвидетельствуют еще наши внуки и правнуки), пока японцы окончательно не поймут, что они получат хвост от мертвого осла. Однако эти переговоры нужны обеим сторонам по одной причине: потому что они даже в самое сложное время связывают незримой нитью наше финансово-экономическое сотрудничество", — считает эксперт.

Полностью интервью с Валерием Грешных в материале "В переговорах по Курилам нужно запастись "японским терпением" - эксперт"

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