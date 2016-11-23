Япония угрожает: Будет ответ на российские ракеты на Курилах

Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида заявил, что страна примет соответствующие меры в связи с информацией о размещении Россией ракетных комплексов на Курильских островах.

Береговой ракетный комплекс "Бал". Фото: mil.ru

22 ноября официальная газета Тихоокеанского флота "Боевая вахта" сообщила о размещении береговых ракетных комплексов (БРК) "Бал" на острове Кунашир и "Бастион" на острове Итуруп. По данным издания, личный состав берегового ракетного комплекса "Бастион" готовится к очередным стрельбам.

"Мы придаем этому серьезное значение, и после уточнения будем реагировать соответствующим образом", — цитирует министра агентство Киодо.

Он также добавил, что "в том числе и для решения такого рода проблем необходимо решить проблему северных территорий", как в Японии называют четыре острова южных Курил.

Отметим, БРК "Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 километров, он способен поражать надводные корабли разных типов и классов в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. БРК может включать до 36 ракет "Яхонт". Информация о размещении ракет на двух островах, на которые претендует Токио, вызвала озабоченность у японских политиков.

Ранее Pravda.Ru писала, что Россия настроена на поиск компромисса с Японией по поводу Южных Курильских островов, а также на заключение мира по итогам Второй мировой войны. Однако, вопрос о продаже Курил не рассматривается. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью агентству Bloomberg.

"Мы не торгуем территориями, хотя проблема заключения мирного договора с Японией является, конечно, ключевой и нам бы очень хотелось с нашими японскими друзьями найти решение этой проблемы", — сказал Путин.

"Речь не идет о каком-то обмене, о каких-то продажах, речь идет о поиске решения, при котором ни одна из сторон не будет чувствовать себя внакладе, ни одна из сторон не будет чувствовать себя ни побежденной, ни проигравшей", — сказал Путин.

"Владимир Путин не первый раз заявляет о том, что нужно искать компромисс в решении территориального вопроса. Президент говорил, что нужно стремиться к ничье, как в дзюдо (а он знает дзюдо), где не будет ни победителей, ни побежденных. Но каждая сторона вопроса вкладывает в это понятие своё значение", — рассказал ранее Pravda. Ru руководитель Центра японских исследований в Институте Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

По его словам, отдельные эксперты в Японии предлагали поделить площадь островов пополам. "В таком случае линия пройдет посередине самого большого острова Итуруп. Первая часть острова отойдет России, а другая и еще три оставшихся острова — Японии", — рассказал Валерий Кистанов.

Однако, это предложение власти Японии не приняли, так как такое решение вопроса вразрез идет с официальной позицией, которая заключается в том, что Россия должна вернуть все четыре острова.

"В соответствии советско-японской декларацию 1956 года, Курилы должны поделиться по два острова, — сообщает эксперт. — Россия передает Японии самые маленькие острова Шикатан, и группу островов Хабомаи, но это только 7% территории Курил, что не устраивает японскую сторону".

Валерий Кистанов рассказал, что Россия предлагала и такое решение: Курилы остаются под суверенитетом РФ, острова будут российскими, но будут открыты двери для широкого сотрудничества: японского бизнеса и туристов. Но Япония отвергла и это предложение.