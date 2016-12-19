Россия и Япония завершили "курильский" пинг-понг?

Россия и Япония по итогам встречи в Токио между лидерами двух стран 16-17 декабря решили наладить на Южных Курилах «совместную хозяйственную деятельность». «На наш взгляд, нужно прекратить «исторический пинг-понг» по этим территориям. Нужно, в конце концов, как-то понять, что фундаментальные интересы и Японии, и России требуют окончательного, долгосрочного урегулирования. Эти острова вполне, если будем реализовывать планы господина премьер-министра, могут стать не яблоком раздора между Россией и Японией, а наоборот, это будет нечто объединяющее и Россию, и Японию», - заявил Владимир Путин.

По итогам встречи, японская организация по развитию новых энергетических и промышленных технологий подписала совместную декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере развития возобновляемых источников энергии с «Русгидро» и правительством Республики Саха. Также было принято решение увеличить объемы инвестиций японской стороны в проект деревопереработки и развития деревянного домостроения в Приморском крае. Два японских банка заключили соглашение с «Газпромом» о предоставлении кредита. Россия и Япония подтвердили взаимный интерес к стратегически важному и дорогостоящему - почти шесть миллиардов долларов - проекту строительства газопровода Сахалин-Хоккайдо.«Мы подписали договор о создании совместного фонда с «Джейбик», это японский Банк международного развития, в размере одного миллиарда долларов, и этот фонд позволит привлечь до десяти миллиардов долларов японских инвестиций в Россию за счет того, что с этим фондом будут инвестировать японские компании и банки», - сказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Не значит ли это, что Япония фактически признала суверенитет России над островами? Кому будут платить налоги японские предприятия? Чем вызвана критика со стороны либералов и «патриотов» в адрес Путина, как «торговца территориями»? О чем говорит президент, и не обманывается ли в своих ожиданиях японский премьер-министр Абэ? Решит ли этот проект главную проблему российско-японских отношений - отсутствие мирного договора через семьдесят с лишним лет после окончания Второй Мировой войны? Об этом в прямом эфире Pravda.Ru - Валерий Кистанов, руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН. Ведет передачу Любовь Степушова.