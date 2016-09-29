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Источник Правда.Ру

В Китае казнен поджигатель автобуса с людьми

Мир » Азия

В Китае казнен мужчина, по вине которого в автобусе заживо сгорели 18 человек и еще 32 получили ранения. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

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Фото: AP

5 января 2016 года некий Ма Юнпин вступил в конфликт с другим гражданином. Спор закончился тем, что Юнпин с помощью емкости с бензином устроил пожар в автобусе в Нинся-Хуэйском автономном районе (НХАР) КНР.

В среду Высокий суд НХАР отверг апелляцию Ма Юнпина, оставив без изменения приговор к высшей мере наказания, вынесенный ранее народным судом средней ступени.

Напомним, 23 июня в китайском городе Чжухай провинции Гуандун суд приговорил четырех наркодилеров к смертной казни. Еще 13 членов банды наркоторговцев осуждены на пожизненные сроки заключения.

 Самый юный член банды, которому исполнилось 22 года, получил отсрочку высшей меры наказания на два года. Молодой человек был задержан в 2015 году при попытке транспортировки двух килограммов метамфетамина.

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Темы Китай смертная казнь
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