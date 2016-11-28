Дутерте: Филиппины готовы "сотрудничать со своими новыми друзьями"

Филиппины на данный момент не намерены заключать новые военные союзы, в том числе с Россией. Об этом заявил президент страны Родриго Дутерте, объяснив, что Манила связана соглашением о взаимной обороне с США, подписанным еще в 1951 году. При этом он сообщил о желании сотрудничать с Москвой и Пекином.

Фото: kremlin.ru

Отметим, в октябре Дутерте заявлял, что Филиппины могут построить с Россией и Китаем союз в сфере обороны и экономики. Однако сейчас, в интервью телеканалу RT, отвечая на вопрос, в каком состоянии находится военное сотрудничество между Филиппинами и Россией, президент Филиппин сказал: "Я не готов к военным союзам — нам уже приходилось заключать такие союзы в 50-е. Но я готов сотрудничать со своими новыми друзьями, Китаем и Россией, для продвижения мира во всем мире".

"Мне сказали, что Америка решила прекратить поставки вооружения. И я ответил: "Ну и ладно, у меня есть друг, у которого оружия хватает", — отметил президент Филиппин.

Родриго Дyтерте рассказал о своей встрече с российским президентом Владимиром Путиным, которая состоялась на полях саммита АТЭС в столице Перу Лиме. "В последний день мы виделись c Путиным, и он пожал мне руку. Он улыбнулся и сказал: "Жду вас в гости в России!" — заявил он. Тогда Дyтерте пошутил в ответ, что приедет, но "только не сейчас", так как не переносит холод.

По словам президента Филиппин, в беседах с российским лидером он "никогда не говорил, что хочу того или иного". "Я говорил президенту Путину, что все, что мне нужно — это дружеские отношения. Мне нужно показать миру, что я не ограничиваю свое общение узкой группой стран и намерен взаимодействовать с остальными, потому что мы суверенное государство и должны поддерживать дипломатические и деловые отношения со всеми. И когда такие отношения приносят нам пользу, то я благодарю бога", — отметил президент Филиппин.

Комментируя свои острые высказывания в отношении президента США Барака Обамы, Дутерте заявил, что не любит, когда им командуют.

"Если бы передо мною сейчас сидел американец, я бы сказал ему: Вы хотите, чтобы я вас благодарил за оккупацию моей страны? Вы пользовались дарами этой земли 50 лет. Вы дали нам независимость. Я сожалею, что предыдущие президенты просто поклонялись американцам и исполняли всё, что они скажут. Но я не такой, потому что я историю хорошо помню и до сих чувствую эту боль", — сказал Родриго Дутерте.

"Всякий раз — сейчас и раньше, — когда Соединённые Штаты критикуют нас или делают нам замечания, они всегда делают это в форме условия: "Если вы не сделаете то или это, или если вы поступите вот так, а нам это не понравится, мы перекроем нашу поддержку". И так каждый раз! С этим сталкивались несколько моих предшественников на посту президента. Вы понимаете, Америка не является участником Международного уголовного суда! И вот этот человек грозит мне судебным преследованием! Он наверно разум потерял", — заявил Дутерте СМИ.

Он также отверг обвинения, что спецслужбы убивают невиновных, и потребовал мировое сообщество не вмешиваться в ход борьбы с наркомафией в стране.

"Касательно ситуации с наркотиками? Я им вот что скажу: "Замолчите и не вмешивайтесь во внутренние дела моей страны". У нас серьезная проблема — в стране четыре миллиона наркоманов… В стране проблема, а они жалуются на смерть трех тысяч человек, при этом понимая, что за люди были убиты", — сказал Дутерте, отметив, что "эти убийства вовсе не дело рук полиции".

"Особенно (убийства) тех, чьи тела были обмотаны скотчем. Зачем полицейским вообще тратить время на то, чтобы заматывать кого-то в скотч, когда можно просто пристрелить идиота и дело с концом. Сказать потом, что он оказывал сопротивление. Мы не занимаемся такого рода убийствами, казнью беззащитных", — сказал Дутерте.

При этом он подчеркнул, что на посту президента "будет до последнего гнать прочь наркодилеров и уничтожать наркобаронов", и если те проявляют жестокость и оказывают сопротивление, полиции "в них можно стрелять".

"Если преступники сопротивляются, проявляют жестокость, представляют опасность вашей жизни, в них можно стрелять. Но я никогда не призывал к самосуду, к тому, чтобы связывать людей, ставить на колени и расстреливать. Это по-бандитски! Президенту такое не к лицу", — добавил президент.

Президент Филиппин также заявил, что не считает себя преступником и потребовал от докладчика ООН предоставить доказательства его вины. "Если вы хотите начать в отношении меня какое-то преследование — пожалуйста, но предоставьте доказательства. Я не позволю докладчику из ООН допрашивать меня, словно преступника", — сказал Дуэрте в интервью RT.

Он отметил, что "не против" огласки и публичного расследования, "чтобы всё происходило на телевидении". "Я могу пригласить всех. И я скажу докладчику, что вопросами ко мне дело не ограничится, потому что к ней у меня тоже есть вопросы", — добавил президент. Дутерте ранее заявлял, что страна может выйти из ООН, в ответ на критику организацией участившихся убийств, совершаемых в ходе полицейских рейдов в рамках программы по борьбе с наркоторговлей.

Ранее профессор кафедры востоковедения МГИМО Лариса Ефимова, отвечая на вопрос Pravda.Ru: Что в российской экономике было бы интересно Филиппинам и другим странам? — ответила, что во-первых, они все хотят наших инвестиций. Российские инвестиции в Юго-Восточной Азии есть. "Я уж не говорю про торговлю. Мы даже из Филиппин получаем и машины, и электротовары, потому что Филиппины тоже сейчас становятся центром по производству высокотехнологичной продукции. Так что, очень много сфер взаимного сотрудничества и взаимных инвестиций", — рассказала эксперт.

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