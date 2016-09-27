Ким Чен Ына официально назвали "Великим ядерным вождем"

Северная Корея завершила разработку ядерного оружия. Об этом свидетельствуют материалы, распространенные посольством КНДР со ссылкой на северокорейский Институт ядерного оружия.

"В КНДР знакомили людей с важнейшими новостями, такими, как ядерное испытание, как правило, по каналам информационного сообщения ЦТАК или заявления правительства. В этот раз об испытании ядерной боеголовки известил Институт ядерного оружия. Какой намек дает официальное оглашение совершенно засекреченного учреждения? Пожалуй, это и есть выражение уверенности в том, что страна, в основном, завершила разработку ядерного оружия", — цитирует Интерфакс материалы посольства КНДР.

"Официальное оглашение Института ядерного оружия, можно сказать, отражает волю КНДР непрерывно прилагать большие усилия к укреплению, развитию ядерных вооруженных сил. Нынешнее испытание ядерной боеголовки проведено по планам Трудовой партии Кореи в области строительства стратегических ядерных вооруженных сил. В связи с успешным проведением испытания ЦК ТПК послал научно-техническим работникам — ядерщикам — горячие поздравления", — сообщается в документах.

Напомним, КНДР совершила первое подземное ядерное испытание в октябре 2006 года. "В ходе нынешних ядерных испытаний были окончательно проверены и подтверждены структура, особенности действия, характеристики и мощность стандартизированных и унифицированных ядерных зарядов для дальнейшей установки их на баллистические ракеты наших артиллерийских отрядов "Хвасон" стратегических сил Корейской народной армии", — отмечают в посольстве Северной Кореи.

В документе говорится, что "цель применения ядерного заряда к оружию в основном достигнута, тогда незачем скрывать факт". Институт ядерного оружия также подчеркнул: "Будет продолжаться принятие мер по качественному, количественному росту ядерных вооруженных сил государства, призванных защищать наше достоинство, право на существование и подлинный мир от нарастающей американской угрозы ядерной войной".

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