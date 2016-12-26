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Источник Правда.Ру

Пакистан пригрозил Израилю ядерным оружием из-за "фейковой" новости

Мир » Азия

Официальные лица Израиля и Пакистана вступили в спор в соцсетях из-за выдуманных новостей. Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф в резкой форме напомнил Израилю, что у его страны есть ядерное оружие.

Пакистан пригрозил Израилю ядерным оружием из-за фейковой ново
Фото: АР

"Израильский министр обороны угрожает ядерным возмездием в связи с предполагаемой ролью Пакистана в борьбе против ИГ (запрещено в РФ) в Сирии. Израиль забывает, что у Пакистана тоже есть ядерное оружие", — приводит его слова The Guardian.

Такой ответ вызвала публикация под заголовком "Министр обороны Израиля: если Пакистан пошлет войска в Сирию под любым предлогом, мы уничтожим эту страну ядерным ударом", которая появилась на сайте AWD News 20 декабря. В Министерстве обороны Израиля назвали материал выдумкой и подчеркнули, что глава ведомства никогда не говорил ничего подобного.

Напомним, между этими странами нет дипломатических отношений. Пакистан присоединился к клубу ядерных держав в 1998 году. Израиль никогда официально не опровергал и не подтверждал наличия у него ядерного оружия, хотя эксперты полагают, что оно есть.

Как ранее писала британская газета The Times, ядерная программа Израиля существует уже более двух десятков лет. Все это время в пустыне Негев производятся атомные боеголовки.

Как пишет The Times, первую утечку информации о наличии у Израиля ядерной программы организовал израильский ученый-ядерщик Мордехай Вануну, который позже был обвинен в шпионаже и отбыл длительный срок тюремного заключения. Стоитотметить, что в Тель-Авиве информацию о производстве ядерного оружия никогда не подтверждали, но и не опровергали.

"Позже эксперты по обе стороны Атлантики подтвердили, что Израиль по ядерной мощи вышел на шестое место после США, России, Великобритании, Франции и Китая. Его запасы больше, чем у Индии, Пакистана и ЮАР — еще одной страны, у которой предположительно есть атомная бомба", — пишет "Таймс".

По данным экспертов-ядерщиков, в Израиле собрано не менее 200 единиц ядерного оружия. Издание отмечает, что "заводу по производству секретных вооружений уже более 20 лет, он скрыт от шпионских спутников и независимых инспекций в скромном малоиспользуемом здании".

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