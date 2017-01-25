Китай опроверг размещение ракет у границ России

В Министерстве иностранных дел Китая назвали домыслами и догадками появившуюся в СМИ информацию о том, что КНР разместил межконтинентальные ракеты у границы с Россией.

Фото: АР

"В настоящее время отношения всестороннего стратегического партнёрства и взаимодействия между Китаем и Россией поддерживаются на высоком уровне, стратегическое взаимодоверие между двумя сторонами постоянно углубляется, сотрудничество двух стран в различных сферах углубляется. Что касается так называемого военного присутствия — это лишь домыслы и догадки, распространившиеся в интернете", — приводит РИА Новости сообщение говорится пресс-службы китайского МИД.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Пекин разместил в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян бригаду межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Дунфэн-41" (DF-41). Сообщалось, что есть некие фотографии ракетных комплексов. DF-41 — это новая межконтинентальная ракета, практически из любой точки Китая эта ракета долетит не то что до России, а до Европы. Вполне логично, что Китай перемещает по своей территории эти ракетные комплексы, Хэйлунцзян — это провинция Китая, самая ближняя к США.

"Межконтинентальные ракеты КНР предназначаются для поражения целей на территории США. "Дунсан-4" — это тяжелая твердотопливная межконтинентальная ракета нового поколения, способная доставлять сразу большое количество боевых блоков в любую точку на континентальной территории США.

Понятное дело, ракеты направлены против американцев, до них 14 тысяч километров. Провинция Хэйлунцзян находится на границе с Россией. Китайцам нет смысла против нас размещать межконтинентальные ракеты. Речь идет о том, что Китай с Россией — братья-близнецы. Вот Россия и прикроет тыл. Ракеты размещены там, где стратегический тыл. А стратегический тыл — это Россия. Китай не боится России, вот что это значит", — рассказал ранее Pravda.Ru кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин.

Отметим, в России не воспринимают как угрозу развитие вооруженных сил Китая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Китай — наш стратегический союзник, политический и торгово-экономический партнер. Безусловно, любые действия в плане развития вооруженных сил Китая, если эта информация соответствует действительности, мы не воспринимаем как угрозу", — сказал Песков.

Ранее Pravda.Ru писала, что американские СМИ прочат США войну с Россией или Китаем в будущем году. В статье The Christian Science Monitor говорится, что пересмотр администрацией Трампа китайской политики может даже перерасти в открытый военный конфликт.

А недавно войну между США и Китаем допустил китайский националистический таблоид Global Times. По мнению экспертов, хоть США и называют Россию угрозой номер один, но опасаются на самом деле Китая. Поэтому Трамп будет и дальше сближаться с российским лидером Владимиром Путиным. Именно на ослабление Китая будут направлены все дружественные шаги навстречу РФ.

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