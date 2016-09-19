Япония ударит по бедности строительством кафетериев

Япония активно строит детские кафетерии, где малоимущие могут по доступным ценам пообедать и отдохнуть. За последние три года открылось более 300 таких кафетериев.

"В 2013 году в стране существовало 21 подобное заведение с названием "Kodomo shokudo".

Как сообщает ABC News, сейчас в стране этих заведений насчитывается около 319.

"Бедность в Японии принято скрывать, поэтому у детей зачастую есть хорошая одежда и дорогой смартфон, но очень часто при этом у ребёнка нет денег даже на то, чтобы купить себе бутылку воды или сока в школе", — рассказал Сецуко Ито, возглавляющий подразделение по воспитанию детей в одном из районов Токио.

В кафетерии, в основном, приходят дети, чьи родители не в состоянии обеспечить им полноценное питание или задерживаются допоздна на работе. В "Kodomo shokudo" во время совместных ужинов дети могут пообщаться между собой, чего им не хватает в семьях.

По статистике, около половины неполных семей в Японии находятся за чертой бедности. Средний доход матерей одиночек составляет около $1500 в месяц. При этом, малоимущий ребенок может быть хорошо одет,пользоваться шикарным гаджетом, однако не иметь средств, чтобы купить бутылку воды.

Как отмечает Сецуко Ито, правительство страны уже обратило внимание на рост количества Kodomo shokudo и намерено всерьез рассмотреть меры по борьбе с детской бедностью.

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