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Источник Правда.Ру

Китай накрыл смог: закрылись заводы и школы

Мир » Азия

В Китае в 24 городах объявлен красный уровень опасности в связи с ухудшением качества воздуха из-за смога. Как сообщает Синьхуа, Пекин также находится в этом списке.

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Источник фото: архив Правды.Ру

Сильный смог будет держать в Пекине, Тяньцзине и других городах до 21 декабря включительно. Для Пекина это первое предупреждение "красного" уровня этой зимой. В 13:00 субботы по местному времени в центре столицы концентрация в воздухе загрязняющих веществ PM2,5 превышала 200 мкг на метр кубический, что говорит о высокой степени загрязнения, отмечают в местном центре мониторинга экологической ситуации.

В отдельных районах Тяньцзиня портового города, соседствующего с Пекином, индекс загрязнения воздуха AQI достиг значения в 300 единиц, что свидетельствует о серьезнейшем загрязнении воздуха.

Местные власти решили, по крайней мере, на несколько дней закрыть сотни заводов, также закрыты школы. Количество транспортных средств на дорогах города резко сокращено.

Правительство Пекина распорядилось приостановить деятельность или сократить объем производства 1,2 тыс. заводов в округе города из-за опасного уровня загрязнения воздуха, сообщает Reuters.

В число предприятий, которые должны приостановить или уменьшить объемы производства вошли нефтехимическая компания Sinopec и производитель пищевой продукции Cofco. В общей сложности, распоряжение касается 700 компаний.

Ситуация обещает измениться в ночь со среды на четверг, когда ожидается приход холодного атмосферного фронта, прогнозируют синоптики.

Пекин является одной и самых грязных столиц мира. Город регулярно окутывает густой смог.

Как ранее сообщала Правда.Ру, в начале этого года в стране придумали, как бороться со смогом. Китайские инженеры разрабатывают причудливые конструкции из вентиляторов, которые, по замыслу инициаторов, должны помочь при разгоне непроглядного тумана из выхлопных газов и вредных выбросов в атмосферу.

Об этом рассказал Ван Фэй, заместитель начальника градостроительного комитета.

"Вентиляционные коридоры могут усилить воздушный поток в городе, что приведет к тому, что смог и другие загрязняющие явления будут выдуваться из него, избавляя город от загрязнения воздушных масс и эффекта, при котором температура в городе города выше, чем за его пределами", — приводит его слова РИА Новости.

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