Заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рён на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил, что ядерная война на Корейском полуострове может начаться в любой момент.
По его словам, сейчас на Корейском полуострове "царит чрезвычайно сильная напряженность". Ким Ин Рён сказал, что ядерный конфликт может начаться из-за военных маневров, которые проводят США "и их последователи с целью задушить КНДР при помощи беспрецедентной политической, военной и экономической изоляции и давления".
Как сообщает ТАСС, дипломат также напомнил, что после проведенного КНДР ядерного испытания Штаты решили разместить в регионе систему противоракетной обороны THAAD. Северная Корея не раз просила Совбез ООН провести экстренную встречу из-за военных маневров США и Южной Кореи, но этого так и не произошло, поэтому Пхеньяну пришлось начать разработку ядерного оружия.
Pravda.Ru ранее сообщала, что южная Корея отклонила предложения США и Японии о проведении трёхсторонних совместных военных учений против подводных лодок КНДР. Сеул выступил против, сославшись на то, что пока не время проводить такие учения.
Агентство "Ренхап" писало о том, что американский спецназ и вооруженные силы Южной Кореи планируют сформировать специальное подразделение, ответственное за убийство северокорейского лидера Ким Чен Ына в случае начала боевых действий на полуострове.
В октябре 2016 года ВМС США и Южной Кореи в рамках совместных учений Invisible Spirit отрабатывали удары по учебным объектам, имитирующим ядерные объекты КНДР. Как пишет ТАСС, была отработана стрельба высокоточными ракетами с кораблей и подводных лодок.
По данным агентства, в маневрах участвовали порядка 40 кораблей Южной Кореи и группа американских ВМС во главе с атомным авианосцев Ronald Reagan. По словам военных, учения направлены на демонстрацию готовности США и РК дать ответ на " провокации" Пхеньяна, который в сентябре 2016 года провел уже пятое по счету ядерное испытание и обещает продолжить запускать ракеты и устраивать ядерные взрывы.
Напомним, КНДР совершила первое подземное ядерное испытание в октябре 2006 года. "В ходе нынешних ядерных испытаний были окончательно проверены и подтверждены структура, особенности действия, характеристики и мощность стандартизированных и унифицированных ядерных зарядов для дальнейшей установки их на баллистические ракеты наших артиллерийских отрядов "Хвасон" стратегических сил Корейской народной армии", — отмечают в посольстве Северной Кореи.
В документе говорится, что "цель применения ядерного заряда к оружию в основном достигнута, тогда незачем скрывать факт". Институт ядерного оружия также подчеркнул: "Будет продолжаться принятие мер по качественному, количественному росту ядерных вооруженных сил государства, призванных защищать наше достоинство, право на существование и подлинный мир от нарастающей американской угрозы ядерной войной".
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