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Источник Правда.Ру

Президенту Южной Кореи объявлен импичмент

Мир » Азия

Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президенту страны Пак Кын Хе. За отстранение её от власти выступили 234 депутата из 300, против было 56 парламентариев. Кстати, Пак Кын Хе согласилась на добровольную отставку, но оппозиция настояла на импичменте.

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Фото: AP

Теперь Конституционный суд Южной Кореи должен будет решить принимать или отменить импичмент Пак Кын Хе. Всего рассмотрение дела должно занять не более 180 дней. Пока обязанности президента республики будет исполнять премьер-министр Хван Гё Ан, пишет Life. ru.

Политический кризис в стране разгорелся в октябре, на четвертый год нахождения Кын Хе у власти. Ведущие южнокорейские СМИ начали публиковать материалы о влиянии близкой подруги президента Чхве Сун Силь и двух членов президентской администрации на внутри- и внешнеполитические решения президента.

Чхве Сун Силь, дочь Чхве Тхэ Мина, религиозного деятеля, основавшего свою собственную церковь сектантского типа, подружилась с Кын Хе еще в 1970-х годах.

Предварительные результаты расследования прокуратуры в отношении президента показали, что Чхве Сун Силь и двое бывших сотрудников президентской администрации заставили более полусотни южнокорейских фирм перечислить десятки миллионов долларов США в два контролируемых Чхве Сун Силь фонда. Пак Кын Хе, согласно данным прокуратуры, знала о действиях подруги и подчиненных и, возможно, принимала в них участие.

Как ранее писала Правда.Ру, на фоне прогремевшего в стране крупного коррупционного скандала, почти 80% жителей Южной Кореи поддерживают импичмент президенту страны. Против отстранения Пак Кын Хе от власти выступают только 15% населения. Еще 5% опрошенных не определились. Такие данные были получены социологами агентства Realmeter в результате опроса общественного мнения в конце ноября этого года.

А в начале декабря народ Южной Кореи установил рекорд по масштабу протестов. На митинги, пикеты и демонстрации по всей стране вышли 2 миллиона 120 тысяч человек, что стало самым большим показателем для всей истории современной Кореи. Участники потребовали отставки президента Пак Кын Хе.

Только в Сеуле участниками демонстраций стали больше полутора миллионов жителей. Митинги прошли еще в 70 городах. Звучали лозунги: "Пак Кын Хе - вон!", "Немедленно в отставку!", "Никакого почетного ухода!", "Пак Кын Хе — преступник, а преступник должен быть в тюрьме!". Жители страны даже сочинили песню: "Пак Кын Хе должна уйти в отставку! Тьма не может победить свет!".

"Мы не хотим каких-либо почетных уходов для президента Пака. Мы хотим, чтобы она ушла с максимальным позором и стыдом! Желание избирателей — немедленный уход Пак Кын Хе!" — сказал 18-летний школьник Ким Бёль И.

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