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Источник Правда.Ру

США собрались "давить Китай"? Интересно, как они это сделают...

Мир » Азия

Россия и Китай проголосовали в Совбезе ООН против принятия резолюции по гуманитарной ситуации в сирийском Алеппо. Таким образом, два постоянных члена СБ применили право вето и объединились против диктата США.

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Кроме того, стало известно о намечающейся поездке китайского лидера Си Цзиньпина на Всемирный экономический форум в Давосе. По мнению экспертов, эта поездка продемонстрирует, насколько амбициозен Китай. Приезд председателя в Давос будет рассматриваться как знак, что КНР наращивает свой потенциал в мире и тем самым освобождается от Америки Трампа. 

Не стала ли жесткая риторика Китая ответом на обвинения Трампа в валютных манипуляциях и демонстрации военной силы, Правда.Ру спросила у директора российско-китайского центра финансового университета при правительстве Российской Федерации Николая Котлярова.

— Китай вчера впервые проголосовал с жесткой риторикой против западной резолюции по Алеппо в СБ. Не связано ли это с позицией Трампа, переговорами с Тайванем?

— Может быть, но думаю, что там более запутанно. Потому что у китайцев тоже есть интересы на Ближнем Востоке. Что касается Тайваня, то, действительно, это болезненная тема для Китая, поскольку еще вначале 80-х годов они выдвинули концепцию "одна страна, две системы мирного объединения". Но с Тайванем не получается, в том числе, из-за позиции США. Сейчас надо внимательно смотреть, как двусторонние отношения будут складываться. Потому что есть противоречия и по островам в Южно-Китайском море. Поскольку Китай на них заявляет суверенитет, и это важный элемент в концепции экономического пояса "Шелкового пути". С другой стороны, его соседи тоже предъявляют свои права, и американцы больше поддерживают их.

— Си Цзиньпин собирается приехать на экономический форум в Давос. Означает ли это, что Китай освобождается от Америки?

— Я бы не стал говорить, что освобождается от Америки. Дело в том, что экономическая взаимозависимость очень высокая — больше 600 миллиардов долларов товарооборота. По мнению зарубежных аналитиков, сейчас на первый план в Китае будет выходить развитие не промышленности, а сферы услуг. И сфера услуг за последние годы очень сильно у них выросла, процентов на 10, и есть еще большой потенциал. А в сферу услуг входят культура, спорт, кинофильмы, банковский сектор, здравоохранение, туризм, и они очень здорово растут. И вполне возможно, что китайцы будут продвигать свою сферу услуг на внешние рынки. Вполне возможно, что эти вопросы в Давосе тоже обсудят.

— К чему приведет эскалация экономических отношений США, Китая. Выгодно ли обострение России?

— Я не думаю, что России выгодна эскалация отношений, и я не думаю, что это будет происходить. То, что Трамп говорил о возможности давления на Китай и снижении импорта из Китая, — это все очень хорошо, но на практике очень сложно выполнимо. Многие китайские компании связаны с американским рынком, и американские компании связаны с китайским рынком. Россия по многим товарным позициям заместить американцев не сможет на китайском рынке. Потому что у нас сейчас в основе внешней торговли, экспорта, лежат энергетические ресурсы, сырье, продукты питания, товары сельского хозяйства. А товарные позиции, которые китайцы покупают у американцев — другие. Это и самолеты, вертолеты, различные автотранспортные средства. Это программное обеспечение. Мне кажется, что мы пока не очень конкурентны на мировом рынке по этим видам товаров. Даже если будет обострение в отношениях Китай-США, я думаю, что китайцы будут в Европе покупать эти товары.

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