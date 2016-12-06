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Источник Правда.Ру

Си Цзиньпин впервые приедет в Давос избавиться от США

Мир » Азия

Председатель КНР Си Цзиньпин намерен посетить Всемирный экономический форум в Давосе, который станет для китайского лидера первым подобным мероприятием. Он пройдет в январе будущего года. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Financial Times.

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Как стало известно, поездка Си Цзиньпина в Давос совпадет с государственным визитом в Швейцарию. В то же время пресс-секретарь председателя КНР заявил, что он не может подтвердить эту информацию.

По мнению экспертов, эта поездка продемонстрирует, насколько амбициозен Китай. Приезд председателя в Давос будет рассматриваться как знак, что КНР наращивает свой потенциал в мире и тем самым освобождается от Америки Трампа.

При этом Дональд Трамп относится к Китаю, как "к жирному ягнёнку, от которого хочет отрезать куски мяса". Об этом пишет Life. ru со ссылкой на Global Times. Издание прокомментировало выпад избранного президента США в сторону КНР и несогласованный разговор с главой Тайваня.

В твиттере миллиардер обвинил Пекин в валютных манипуляциях и демонстрации военной силы в Южно-Китайском море. Также Трамп обсудил ряд политических и экономических вопросов с главой Тайваня Цай Инвэнь. Причем в Белом доме эту беседу не согласовывали.

Global Times делает акцент на том, что сообщение избранного президента о Китае является только прикрытием его истинных намерений. Он относится к КНР, как к жирному ягнёнку, зная, что его страна не столь конкурентоспособна, как прежде.

При этом журналисты отмечают, что у миллиардера нет ресурсов, чтоб враждовать со второй экономикой в мире.

Напомним, ранее Правда.Ру писала, что Россия и Китай объединились в ООН против диктата США. В то время как ряд стран буквально заставили голосовать за резолюцию по Алеппо, Пекин и Москва заблокировали проект, проголосовав против.

Документ призывает к прекращению огня в Алеппо как минимум на семь дней, включая удары по позициям террористических групп "Ан-Нусра" и ИГ (запрещены в России).

Россия и Китай "по-прежнему верят в деспота, который уничтожил более полумиллиона людей и готов превратить Сирию в руины", представитель Китая при ООН Лю Цзеи попросил не искажать позиции других стран, "отравляя атмосферу" совета.

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Темы Китай Си Цзиньпин
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