Китай арестовал лидера "гонконгского Майдана" в Таиланде

По требованию китайских властей в Таиланде задержан гонконгский 19-летний активист Джошуа Вонг. Лидер студенческих протестов находится под стражей в аэропорту.

Фото: АР. Джошуа Вонг.

Пограничная служба аэропорта Бангкока "Суварнабхуми" подтвердила агентству Reuters факт задержания активиста при попытке въехать в страну. В ведомстве сообщили, что Вонг будет отправлен обратно в Гонконг.

Как пишет The Guardian, 5 октября в полдень по местному времени Вонга должны выслать в Гонконг. Сейчас он находится под стражей в аэропорту.

"По словам тайского активиста, власти Таиланда получили письмо от правительства Китая о визите Вонга. Его требование встретиться с Вонгом, который по-прежнему находится под стражей, было отклонено. Demosisto осуждает правительство Таиланда за незаконное ограничение свободы Вонга, его право въезда [в страну], а также требует немедленного освобождения Вонга", — говорится в заявлении партии Demosisto.

Напомним, Джошуа Вонга называют одним из лидеров "Революции зонтиков" — студенческих протестов в Гонконге в 20143–2015 годах. В 2016 году он возглавил политическую партию Demosisto. На странице партии в фейсбуке также сообщается о задержании Вонга.

В Бангкоке Вонг должен был выступить перед студентами Университета Чулалонгкорн на мероприятии, посвященном 40-й годовщине убийства студентов секретными службами в 1976 году. Это событие предшествовало военному перевороту, оно по-прежнему остается болезненной темой для тайского общества.

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