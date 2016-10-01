Лидер Южной Кореи призвал жителей КНДР бежать из страны

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе обратился к гражданам КНДР с призывом покидать страну и бежать на юг. Призыв был приурочен к 68-й годовщине южнокорейских вооруженных сил.

"Мы откроем путь к тому, чтобы жители Северной Кореи нашли свои мечты и свою судьбу. Мы хотим, чтобы вы в любое время направлялись в свободную Республику Корея", — сказала Пак Кын Хе, обращаясь к жителям КНДР.

"Северокорейские власти грозят даже применить атомную бомбу против наших граждан, и впредь, добиваясь миниатюризации и повышения точности ядерных вооружений, вовсе не собираются отказываться от новых ядерных испытаний и ракетных провокаций", — сказала Пак Кын Хе.

"В случае если Северная Корея пойдет на провокацию, необходимо дать быстрый и мощный отпор и четко показать, какую цену за провокацию придется заплатить", — подчеркнула президент Южной Кореи.

При этом Пак Кын Хе призвала не допустить внутреннего раскола южнокорейского общества, который она назвала "более страшным, чем ядерное оружие Севера".

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