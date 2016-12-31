NYT считает, что "Обама смог наказать Россию"

"Ответный удар" России за ее "хакерские взломы" от уходящего американского президента нанесен, путь и поздно, но "очень правильно", утверждают некоторые американские СМИ.

Фото: AP

Было бы безответственно со стороны Обамы покинуть свой пост, не "наказав Владимир Путина, позволив ему думать, что он и дальше может безнаказанно подрывать американскую демократию". Такая главная мысль прописана в очередном материале американской газеты The New York Times.

Издание, которое неустанно и раньше рассказывало своим читателям о том, как эти "ужасные русские" и их "ужасный президент" выбирают для американцев президента по своему усмотрению, "нагло взламывая" сервера в Соединенных штатах", уверено, что Обама никак не мог перед своим уходом не поставить все "точки над и".

Тем более, не мог он этого не сделать на фоне "тревожной близости между избранным президентом Дональдом Трампом и Путиным, и упорного нежелания признать выводы американских спецслужб о том, что российские кибератаки имели целью помочь ему и навредить Хиллари Клинтон."

В редакционной статье NYT утверждается, что к своему "тяжелому решению" Обама шел долго, медленно и даже неохотно".

Однако своим последним ответом президент "реально продемонстрировал решимость", введя санкции против двух ведущих российских спецслужб ФСБ и ГРУ, в том числе, против четырех высокопоставленных руководителей военной разведки, которых Белый дом считает организаторами хакерских атак.

Обама также ввел санкции против других лиц и компаний, таких как центр «Специальные технологии», который занимается радиоэлектронной разведкой.

Обама также выдворил 35 российских разведчиков и запретил российским дипломатам пользоваться двумя базами отдыха на территории США. Белый дом заявил, что это ответ на длящиеся уже два года "надоедливые преследования американских дипломатов, которыми занимаются кремлевские спецслужбы".

Обама оказался в сложном положении, пишет издание. Он совершенно справедливо думает о том, чтобы его ответ обернулся издержками для России и удержал ее от дальнейших атак, но при этом не хочет эскалации кибервойны. В то же время, ему следует подумать и о тайных действиях в подкрепление публичной реакции, дабы предельно четко показать Кремлю, что нападки на американские выборы со стороны России и любой другой страны недопустимы и нетерпимы.

Звучат предложения о том, чтобы обнародовать детальную информацию об огромном состоянии Путина, так как это может подорвать доверие к нему со стороны российского народа.

При этом - ответим это - до сих пор американские спецслужбы так и не смогли подтвердить выдвигаемые против России обвинения в хакерских атаках и попытках вмешаться в избирательный процесс в США. Ведь именно поэтому Обама так долго откладывал своей "ответ", а вовсе не из-за "нерешительности" или еще каким другим причинам.

Так или иначе, но из этой редакционной статьи читатель должен сделать вывод: Президент покидает свой пост с гордо поднятой головой, поставив всех противников на "свои места".

И "противники" очень "испуганы" этими заключительными па "хромой утки" в Овальном кабинете.

В ответ на последние действия Вашингтона, Россия не будет выдворять американских дипломатов. Об этом заявил президент Владимир Путин, подчеркнув, что по сложившейся международной практике у нашей страны есть все основания для адекватного ответа.

Оценив последние шаги уходящей американской администрации как крайне недружественные, и оставляя за собой право на ответные меры, Россия не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии, а все дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будут выстраиваться исходя из политики, которую будет проводить избранный президент США Дональд Трамп.

Даже не слишком лояльный к России и ее президенту американский телеканал CNN, и тот с удивлением вынужден был отметить, что "непредсказуемому Путину" удалось "умыть" Обаму:

"Владимир Путин заявил, по сути, следующее: мы больше не признаем Обаму в качестве действующего президента. Формально, конечно же, он признает Обаму таковым, но фактически он имеет в виду следующее: мы просто ждем, когда свой пост займет следующий президент, поэтому, в сущности, игнорируем действия Обамы" - сказала в эфире журналист телеканала Джилл Догерти.