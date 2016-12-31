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Источник Правда.Ру

Хор из США исполнил гимн России в память о жертвах крушения Ту-154. ВИДЕО

Мир

Национальный гимн России  в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154 исполнили у стен генконсульства РФ в Нью-Йорке участники хора Шиллеровского института.

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© Фото: канал Schiller Institute/YouTube

У большинства участников памятной акции на груди к одежде были приколоты георгиевские ленточки, некоторые исполнители принесли к консульству цветы. 

Глава института Хельга Цепп-Ларуш выразила соболезнования в связи с трагедией.

"Ансамбль имени Александрова был выражением высших моральных ценностей России", - отметила Цепп-Ларуш. Она также надеется, что ансамбль будет восстановлен.

На канале учебного заведения на YouTube была опубликована видеозапись акции.

В то время, как многие в мире выражают свое соболезнование России в связи с крушением Ту-154 над Сочи, некоторые, как сообщала Правда.Ру, продолжают рисовать на тему трагедии карикатуры. Скандально известный "сатирический журнал" Charlie Hebdo вновь напомнил о себе. Карикатуристы издания 

в очередной раз перешли все границы дозволенного, опубликовав на своем сайте карикатуру на авиакатастрофу российского Ту-154. На карикатуре изображен пикирующий самолет, в котором мужчина в военной форме, предположительно, солист ансамбля им. Александрова поет: "А-А-А-А-А-А". "Репертуар хора Красной армии расширяется", - гласит подпись к изображению.

"Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих не трогают. Даже обращать внимание на эту натужную гадость - унизительно для нормального человека. Если подобное, не поворачивается язык сказать, "творчество" и есть проявление подлинных "западных ценностей" - их обладатели и защитники обречены. По меньшей мере на одиночество в будущем", - так отреагировал на рисунок официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

При этром, один из авторов изображения  - выходец из СССР, 52-летний Егор Гран- сын советского диссидента Андрея Синявского. 

Русским себя он не считает. "Я гражданин мира", - говорит Гран. Однако признается, что ему стыдно за то, что сейчас происходит в России.

Видно, что в разговорах с журналистами Егор Гран любит обсуждать коэффициент свой "русскости", и диссидентское наследство отца даже стало некой бизнес-фишкой.

Напомним, Charlie Hebdo уже не раз создавала карикатуры на события, связанные с Россией. В марте это была карикатура на убийство няней своей четырехлетней воспитанницы. Сомнительная карикатура появилась 29 февраля, буквально через несколько часов после трагедии, которая разыгралась у метро "Октябрьское поле" в Москве.

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Темы Нью-Йорк гимн России крушение ТУ-154 над Сочи
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