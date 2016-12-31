Германия готовится к Новому году: Меры безопасности усилены

На усиленный режим работы переведена в преддверии Нового годе полиция Германии. Для обеспечения порядка в новогоднюю ночь в крупнейших городах страны выйдет на улицу больше стражей порядка, чем обычно.

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Прежде всего, власти постараются не допустить повторения событий прошлого года в Кельне, когда около тысячи мигрантов, разделившись на группы, нападали на женщин. Помимо этого, остается высокой угроза со стороны исламистов, особенно на фоне недавнего теракта на рождественской ярмарке в столице.

Конечно, к столице Германии будет приковано основное внимание, пишет ТАСС.

В Берлине в этот день традиционно проходят самые масштабные новогодние гулянья - возле Бранденбургских ворот и на прилегающей к ней Улице 17 июня поздним вечером соберется около 1 млн человек. Согласно планам правоохранительных органов Берлина, дежурить в новогоднюю ночь будут около 1,7 тысячи стражей порядка. "Примерно 1 тысяча из них будут следить за безопасностью возле Бранденбургских ворот", - сказал представитель столичной полиции Андреас Зюдов.

Изначально власти собирались просто обнести территорию, на которой пройдут празднования, забором, но после теракта на рождественском рынке, когда исламист въехал в толпу на грузовике, планы были скорректированы. Теперь решено выставить вдоль забора еще и бетонные блоки, чтобы в корне пресечь теракт по аналогичной схеме. За оцепление нельзя будет проносить стеклянные бутылки, сумки, рюкзаки и чемоданы.

Полиция Кельня представила собственную концепцию безопасности: "Мы сделаем все, чтобы люди могли свободно отпраздновать наступление нового года на городских улицах и площадях", - сказал глава полиции этого города Юрген Матис. В отличие от прошлого года, улицы города на этот раз будет патрулировать значительно больше полицейских.

Наблюдать за порядком в Кельне будут почти полторы тысячи сотрудников правоохранительных органов, что в 10 раз больше, чем годом ранее. Пристальное внимание сил безопасности будет уделено порядку в пригородных поездах по всей федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия и на вокзалах.

Площадь перед Кельнским собором будет огорожена двухметровым забором, в зону безопасности нельзя будет проносить пиротехнику и стеклянную тару. Помимо этого, в городе несколько дней назад начали устанавливать временные видеокамеры. Полицейские смогут следить за ситуацией на улицах в режиме реального времени, находясь в ситуационном центре, и оперативно реагировать на происходящее.

На привокзальной площади установят дополнительные мачты освещения, а Мост Гогенцоллернов через Рейн будет вообще закрыт для пешеходов.

В Гамбурге, где за порядком будут наблюдать 530 полицейских, на улицах установят видеокамеры. Чтобы страже правопорядка проще было узнать в толпе, они наденут светоотражающие жилеты. Всю необходимую информацию от полиции население Гамбурга сможет узнать в соцсетях.

Кроме того, по соцсетям полиция сможет отслеживать и активность мигрантов, чтобы быть готовыми к возможным беспорядкам. Для этого к мониторингу соцсетей привлечены переводчики.

В этой связи немецкое издание Bild напомнило, что год назад перед Кельнским собором сотни беженцев оказались далеко не случайно. Правоохранительные органы уже установили, что свои действия они тогда согласовывали в социальных сетях Facebook и Twitter, но полицейские не были готовы к этому.

На этот раз мониторинг соцсетей проводится ежедневно, в том числе будет осуществляться непосредственно в новогоднюю ночь, пишет издание.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, центре Берлина 19 декабря фура с прицепом врезалась в толпу людей на рождественской ярмарке, которая была организована на площади Брайтшайдплац. В результате инцидента погибли 12 человек, в больницах находятся около 50 человек.

Информация о происшествии в СМИ появилась только через 1,5 часа после случившегося. А главным источником стал Twitter полиции. Не было ли намерения замолчать информацию о трагедии, и ждать ли следующего нападения?

О том, какая Германия стала после этого теракта, почувствовали ли жители страны усиление мер безопасности и что говорят о преступнике Pravda.Ru рассказала жительница Гамбурга Галина Вильгельм.

По ее словам, СМИ сообщают населению только четко выверенную информацию:

— Первый раз мы столкнулись с этим, когда мы узнали про события в Кельне, где-то 5 января, что это дело замалчивалось. Как-то не афишируют. Я не могу сказать про официальные источники, но среди людей ходят такие слухи и разговоры, что такой негласный приказ есть.

А то, что касается последнего события, то смотрела новости вчера и полиция призывает сохранять спокойствие, оставаться дома, не нагнетать обстановку. Собственно говоря, ведется такая политика, даже президент выступал и сказал, что на эту ненависть, которая у преступников, мы не должны отвечать ненавистью. То есть, опять идут призывы к толерантности.