Трамп покорил британцев: Более 100 тысяч подписали петицию в его поддержку

Петиция в поддержку государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию набрала более 100 тысяч подписей.

Фото: АР

В тексте прошения сообщается, что "Дональд Трамп должен быть приглашен с официальным государственным визитом потому, что он лидер свободного мира, а Великобритания — страна, которая поддерживает свободу слова и не считает, что нужно закрывать рот людям, придерживающимся отличной от нашей точки зрения.

Как сообщает РИА Новости, петиция, опубликованная на сайте парламента Великобритании, уже набрала количество подписей, необходимых для проведения дебатов в парламенте по соответствующему вопросу.

Напомним, ранее петиция с обратным требованием, не допустить государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, набрала более миллиона подписей. В тексте прошения было указано, что "Дональду Трампу должен быть позволен въезд в Великобританию в качестве главы администрации США, однако он не должен быть приглашен с официальным государственным визитом". По мнению авторов петиции, "хорошо задокументированные женоненавистнические и вульгарные" высказывания американского президента "лишают его права быть принятым Ее Величеством королевой (Елизаветой II) или принцем Уэльским". "По этой причине в течение своего президентства Дональд Трамп не должен быть приглашен в Соединенное Королевство с официальным государственным визитом", — говорится в тексте электронного документа.

Отметим, во время визита в США премьер-министр Великобритании Тереза Мэй передала Трампу приглашение королевы Елизаветы Второй посетить Соединенное Королевство с государственным визитом, и приглашение было принято.

По словам официального представителя британского премьер-министра, сроки визита президента США Дональда Трампа в Великобританию не определены, однако сам визит состоится.

"Премьер-министр достаточно ясно все объяснила накануне. Приглашение было передано, оно действует. Она надеется принять Дональда Трампа, и госвизит состоится в этом году. Программа визита будет разработана в обычном порядке, до визита еще несколько месяцев", — сказала представитель премьера британским журналистам.

Ранее бывший постоянный заместитель министра иностранных дел Великобритании, экс-советник по нацбезопасности и экс-посол во Франции лорд Питер Риккеттс призвал премьер-министра не ставить королеву Елизавету II в "трудное положение" и не вынуждать ее принимать Трампа.

Как сообщала Pravda. Ru, сам Дональд Трамп тоже не очень торопиться приехать в Лондон на фоне разногласий, возникших между Дональдом Трампом и принцем Чарльзом. "Трамп не станет терпеть чьих-либо лекций, даже члена королевской семьи. Честно говоря, им стоило бы подумать дважды о том, чтобы сажать его в одной комнате с принцем Чарльзом", — пояснил источник, близкий к президенту США.

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