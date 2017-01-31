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Источник Правда.Ру

Трампа просят "подтолкнуть" голландское расследование по MH17

Мир

Письмо  с призывом провести новое расследование катастрофы малайзийского Boeing, потерпевшего крушение в 2014 году в Донбассе, направила в адрес Дональда Трампа группа активистов из Нидерландов.

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Фото: AP

Как сообщает портал Dutch News, авторы письма утверждают,  что расследование, проведенное советом безопасности Нидерландов и совместной следственной группой, "не было независимым и убедительным". 

По данным газеты Volkskrant, письмо было отправлено Трампу еще в ноябре, его подписали 26 человек, в том числе германский журналист Билли Сикс, его голландский коллега Джост Нимёллер и парламентарий из Нидерландов Тьери Боде.

Издание отмечает, что авторы письма не верят в выводы следствия, заявившего, что Boeing был сбит ракетой "Бук", и обратились к Трампу, поскольку и он ранее высказывал сомнение в этой версии.

Депутат Боде заявил, что подписал обращение качестве частного лица, ввиду большого числа не отвеченных вопросов вокруг инцидента. "Почему США так и не предали гласности первичные данные РЛС? Почему украинские авиадиспетчеры позволили МН17 изменить свой курс?" - заявил парламентарий. 

Совместная следственная группа (JIT) обнародовала 28 сентября предварительный доклад. В нем утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" был доставлен из России, а потом возвращен обратно.Кроме того, называется точное место  пуска ракеты - поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по данным следователей, находилось под контролем ополченцев на Донбассе, противостоящих вооруженным силам Украины (ВСУ).

В концерне "Алмаз-Антей" (производителе зенитного ракетного комплекса "Бук") заявили, что провели уже три эксперимента, которые подтверждают версию о пуске ракеты с другого места - из района населенного пункта Зарощенское, контролировавшегося ВСУ.

"Эта версия не первая, а очередная в абсолютно бездарном и непрофессиональном расследовании этой тяжелейшей трагедии, авиакатастрофы, в которой над территорией Украины погибло 298 ни в чем неповинных людей. Происходящее кроме как информационной войной не назовешь. Поэтому третий год уже идет расследование. Все исследования проводятся с грубейшими нарушениями международных авиационных правил. Появилось два жалких документа комиссии, которая кое-какие моменты наконец-то уточнила, установила, что самолет сбит "Буком". На это потребовалось два года", - рассказал ранее Pravda. Ru президент фонда "Партнер гражданской авиации", заслуженный пилот СССР Олег Смирнов, в прошлом - заместитель министра Гражданской авиации СССР.

По его словам, главный виновник катастрофы - Украина. "Вопреки абсолютно жестким, однозначным требованиям закрывать воздушное пространство для пролета гражданских воздушных судов над территорией, где идут военные действия, она наплевала на это международное авиационное правило и не произвела запрета на этот полет и вообще на полеты гражданских самолетов. 

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в интервью Нидерландской телерадиовещательной корпорации  президент фонда "Авиакатастрофа" Эверт ван Зейтвелд неожиданно заявил, что район на востоке Украины, где в июле 2014 года разбился малайзийский Boeing-777, должен быть вновь обследован специалистами с целью поиска останков жертв трагедии.

Его призыв стал реакцией на информацию о том, что среди изъятых у журналистов материалов с места крушения самолета была часть человеческой кости одного из пассажиров рейса MH17. Согласно заявлению прокуратуры, Институт судебной экспертизы провел ДНК-тест и подтвердил, что фрагмент кости принадлежал одному из пассажиров рейса, чья личность была установлена в 2014 году.

20 января в прокуратуре Нидерландов неожиданно сообщили, что не могут расшифровать данные с радаров, которые были переданы Россией по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17. После этого голландские следователи направили в Москву дополнительный запрос на отправку данных.

Замглавы Росавиации Олег Сторчевой заявил, что международных требований к формату первичных данных РЛС, которые Россия представила Голландии для расследования катастрофы MH17, просто не существует. Кроме того, он выразил удивление тем обстоятельством, что голландцы "не могут расшифровать наши данные, и этот факт был изложен в СМИ, а не передан РФ".

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