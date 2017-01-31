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Источник Правда.Ру

Посол Египта: Каир сделал все, что мог. Ждем Москву

Мир

Египет могут открыть для российских туристов в ближайший месяц. После того как 8-9 февраля в египетских аэропортах пройдут контрольные проверки Росавиации, будет объявлено о решении восстановить чартерные и регулярные рейсы в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Мяч на российской стороне: Откроют ли Египет туристам из РФ?

Как рассказал "Известиям" российский дипломатический источник, на данный момент нет ничего, что могло бы препятствовать возобновлению авиасообщения между странами. Египетская сторона провела всю необходимую работу. Более того, в трех крупнейших аэропортах страны, в Каире, Хургаде и Шарм-эль-Шейхе, для россиян выделены отдельные терминалы.

Накануне чрезвычайный и полномочный посол АРЕ в РФ Мухаммед Аль-Бадри сообщил Pravda.Ru следующее:  "Я, наверное, не открою секрета, что мяч сейчас на российской стороне. И мы ожидаем, что российская сторона направит последнюю инспекцию в аэропорт Каира. Каирский аэропорт полностью готов, так что здесь остается только зафиксировать это. Соответствующий протокол был нами согласован уже четыре месяца назад. Российская сторона потребовала уточнений, вернула нам протокол. Мы решили проблемы за неделю и вновь направили документы в Россию. Российские коллеги попросили еще полтора-два месяца.

Таким образом, повторяю, мяч на российской стороне. И я призываю чиновников в министерстве транспорта ускорить работу на этом направлении, для того чтобы наконец была решена задача, поставленная президентами Ас-Сиси и Путиным. Так что все мы ждем решения российских властей, направленных на исполнение президентских решений". 

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после крушения рейса А321 авиакомпании "Когалымавиа" над Синайским полуостровом. Самолет выполнял рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все погибли.

Недавно жертвами атаки боевиков с применением грузовика-мусоровоза в Египте стали десять человек, как минимум 22 получили ранения. По информации агентства Associated Press, которое ссылается на официальных лиц, инцидент произошел в городе Эль-Ариш. Террорист-смертник въехал на мусоровозе, начиненным взрывчаткой, в контрольно-пропускной пункт около здания полиции.

11 декабря произошел взрыв в Каире, погибло более 25 человек, в основном, это женщины и дети. Как сообщил в эфире телеканала CBC Extra министр здравоохранения Египта Ахмед Имад ад-Дин Рады, взрыв произошел в правом крыле собора, где обычно молятся женщины.

От политического положения в Египте также зависит, будут ли снова посещать эту страну туристы. Не возникнут ли у маршала Ас-Сиси проблемы с экономикой из-за рухнувшей отрасли и когда можно ждать возвращения россиян к побережью Красного моря? Об этом в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru рассказывала египетский журналист Мона Халиль.

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