CNN: Путин снова умыл Обаму

В очередной раз президент России поставил американскую администрацию в очень неловкое положение, когда, проявив снова свой непредсказуемый стиль, отказался от идеи выслать из России американских дипломатов.

Фото: kremlin.ru

Журналисты CNN в шоке: еще несколько часов назад они уже были готовы сообщить о том, что Кремль собирается по принципу "око за око" ввести ответные санкции, а теперь Путин заявил, что не собирается высылать американских дипломатов из страны.

Что вообще происходит? Как вообще можно понять этот поистине "непредсказуемый" поступок, который, конечно, "очень в стиле Путина - мастера непредсказуемых ходов".

Обозреватель телеканала, бывший шеф московского бюро CNN Джилл Догерти охарактеризовала решение президента РФ как "удивительный и невероятный шаг".

"Думаю, сейчас действительно происходят из ряда вон выходящие события. Владимир Путин заявил, по сути, следующее: мы больше не признаем Обаму в качестве действующего президента. Формально, конечно же, он признает Обаму таковым, но фактически он имеет в виду следующее: мы просто ждем, когда свой пост займет следующий президент, поэтому, в сущности, игнорируем действия Обамы", - заявила журналист.

Ведь в любой другой ситуации российский президент именно так бы и поступил: "око за око". А в этот раз Путин просто отмахнулся от очередного "американского вызова", тем самым он навлек огромный позор на Обаму.

В несколько щекотливом положении оказался и новый американский президент Дональд Трамп, считает американская журналистка. Теперь все замерли, ожидая, какой же шаг после инаугурации он сделает: ведь Трамп обещал преодолеть раскол в российско-американских отношениях!

"Путин сделал невероятный шаг. И я бы сказала, это очень в его стиле. Ему мастерски удаются непредсказуемые ходы. Данное решение было поистине непредсказуемым", - сказала в заключение Догерти.

Как сообщала Правда.Ру, в ответ на последние действия Вашингтона, Россия не будет выдворять американских дипломатов. Об этом заявил президент Владимир Путин, подчеркнув, что по сложившейся международной практике у нашей страны есть все основания для адекватного ответа.

Таким образом, президент России Владимир Путин отверг инициативу министерства иностранных дел о симметричном ответе на выдворение из США российских дипломатов.

Напомним, после появлений известий о выдворении, по решению Обамы, 35 сотрудников российских дипломатических миссий, к президенту Владимиру Путину обратился глава МИД РФ Сергей Лавров с предложением о выдворении из России такого же количества американских дипломатических работников.

Вашингтон в четверг объявил о новых санкциях в отношении России - якобы за совершенные кибератаки, "вмешательство" в избирательный процесс и "преследования американских дипломатов в России".

В частности, объявлено о высылке 35 российских дипломатов из посольства РФ в Вашингтоне и генерального консульства РФ в Сан-Франциско. В пресс-релизе администрации сообщается, что они "объявлены персонами нон-грата" и "вместе с семьями должны покинуть территорию США в течение 72 часов".

Кроме того, "с 30 декабря госдепартамент США закрыл России доступ к двум принадлежащим российскому правительству комплексам в Мэриленде и Нью-Йорке".

Эти действия, согласно пресс-релизу, предприняты в ответ на "преследование американского дипломатического персонала в России сотрудниками охраны и полицейскими".