Андрей Фурсов: Разжечь войну с Россией Обаме "хозяева" не позволят

За три недели до своей отставки, действующий президент Америки не только "санкционировал" ФСБ и ГРУ, при этом указав даже неверный адрес разведывательного ведомства, но и приказал выслать 35 российских дипломатов, а также пообещал нанести "удары" по Москве.

Что еще может предпринять Обама за оставшиеся недели своего президентского срока, Правда.Ру спросила у историка и публициста Андрея Фурсова.

— Некоторые эксперты полагают, что Обама еще успеет объявить войну РФ? Реально ли это?

— Это вряд ли. Дело в том, что хозяева Обамы никогда не позволят ему объявить войну России. И он это прекрасно понимает. Здесь два момента: рациональный и иррациональный. Рациональный момент заключается в том, что он делает все, чтобы осложнить жизнь администрации Трампа. Но здесь он, безусловно, просчитается. Потому что Трамп человек системный, но и может играть, нарушая правила. И Трамп отменит, думаю, многие санкции. Кстати, Трамп уже отреагировал на последние действия Обамы, организовав встречу с руководством разведки США. Это рациональный момент в поведении Обамы.

Иррациональный заключается в том, что Обама уходит, понимая, что он один из самых неудачливых президентов Америки. Для него эти вещи очень болезненные, как для чернокожего, как для нарцисса, как для человека высокомерного, который о себе очень большого мнения. У него явно пунктик по поводу нашего президента. И вот Обама уходит, а наш президент остается, и, скорее всего, будет еще один мандат. И вот это Обама перенести не может.

Вообще, надо сказать, что поведение Обамы соответствует карикатурному образу негра, как их представляли в фильмах до Второй мировой войны. Просто после Второй мировой войны отношения к неграм в американских фильмах изменилось. Их стали изображать более положительно. А до этого классический образ негра в американском кино в 30-е, начале 40-х, это туповатый, мстительный, очень неумный человек. Вот Обама полностью, особенно последними своими акциями, работает как раз на этот образ.

Вообще, нужно сказать, что Обама подарил американским расистам очень много информации уже не для размышления, а для аргументации. Американский расист должен теперь говорить — вот смотрите, что учудил афроамериканец в президентском кресле. Так что Обама уходит в прошлое крайне неудачливым президентом, и, вдобавок ко всему, еще и слабым политиком, наконец, он просто демонстрирует свою слабость как мужик, который не умеет проигрывать.

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