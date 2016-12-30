Трамп не отпустит штаб-квартиру ООН в другую страну

Избранный президент США Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter: "Объединенные Нации имеют такой большой потенциал, но вот сейчас это просто клуб, где люди собираются, болтают и хорошо проводят время. Как жаль!".

Критикуют ООН, как справа, так и слева, уже не первый год. И вот теперь, к давнему хору критиков международной организации присоединился и Дональд Трамп. Этому предшествовала история взаимной нелюбви между Трампом и ООН, где во время предвыборных американских баталий республиканского кандидата называли "опасным".

Усугубила негативное отношение Трампа к Организации объединенных наций и принятая на днях Советом безопасности ООН резолюция, осуждающая строительство израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. При этом, уходящая американская администрация ветировать документ не стала.

По поводу резолюции Трамп уже заявил, что после вступления в должность 20 января 2017 года в ООН "все будет иначе", пообещав по поводу принятой резолюции: "Очень плохо, но мы с этим разберемся в любом случае".

Прокомментировать эти заявления избранного президента США Pravda.Ru попросила директора Института США и Канады РАН Валерия Гарбузова.

- Трамп далеко не первый, кто выступает с критикой в отношении ООН: и мы выражали недовольство, и филиппинский лидер Дутерте, и израильский премьер-министр Нетаньяху обещал перестать платить взносы. Возможно ли переформатирование мироустройства?

- Разговор о реформировании ООН ведется очень давно. Но результата нет до сих пор. Эта организация является единственной, которая должна выступать в роли планового международного арбитра. Но когда необходимо это делать, ООН не в состоянии предпринимать действенные усилия. И Трамп прав в том смысле, что ООН все больше и больше превращается в клуб по интересам, где собираются люди, они что-то обсуждают, голосуют, принимают резолюции.

Это с одной стороны. А с другой стороны, ведутся войны, разрастается террористическая угроза, региональные конфликты, и никто не может их потушить. И все обсуждают вопрос: а что делать, а как делать? И эта вот беспомощность международных структур, главным образом ООН, это, конечно, беспокоит очень многих. Но, другой вопрос, насколько все члены ООН, и постоянные члены Совета Безопасности готовы к тому, что кардинально перестроить работу этой организации?

- Сейчас ООН держится на ялтинских соглашениях, которые были приняты после мировой войны. Но в конфликте в Сирии участвует не менее 60 государств на данный момент... Как это в таком случае назвать это, если не мировой войной? Возможно ли, что после войны в Сирии прежний мир и устройство ООН, как следствие, поменяется?

- ООН создавалась по итогам Второй мировой войны, она была приспособлена к холодной войне. А холодной войны уже нет, мир меняется, причем очень быстро. А ООН, как была прежней организацией, такой она и осталась. Конечно, она нуждается в перестройке, в очень серьезном реформировании, потому что она не выполняет функции свои, и не реализует те надежды, которые на нее возлагались.

- Существует противоречивая информация относительно уплаты США взносы в ООН. Некоторые источники утверждают, что уже 9 лет не платят, просто предоставляя площадку в Нью-Йорке. Платят они или нет?

Там достаточно сложная схема зачетов, перезачетов. Если говорить в денежном выражении, то они приостановили плату членских взносов, а многое идет в зачет, действительно, предоставления условий и места для работы в Нью-Йорке. Но многие недовольны этим, и говорят о том, что в общем, это не совсем эквивалентный вклад США в плане финансирования ООН. Поэтому это одна из проблем.

- В Америке пресса пишет, что планируют выселять штаб-квартиру и платить не станут. Где в таком случае могла бы разместиться площадка ООН? В какой стране ее размещение сработало бы на пользу?

- Во-первых, есть в Женеве, старая еще, от Лиги наций оставшаяся площадка. Когда создавалась ООН, президент Франклин Рузвельт был одним из инициаторов создания этой организации, и он предложил площадку в США, потому что в Лиге Наций США не состояли. И идея была в том, чтобы открыть штаб-квартиру ООН именно в США, чтобы преодолеть тот изоляционизм, который существовал во внешней политике США. Поэтому, в интересах США, конечно, не отпускать в дальние края.

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