Эксперт о новых санкциях Обамы: В таких ситуациях меры предпринимаются на условиях зеркальности

Пока еще действующий президент Америки, всего за 21 день до своей отставки, не только "санкционировал" ФСБ и ГРУ, при этом указав неверный адрес разведывательного ведомства, но и объявил о высылке 35 российских дипломатов из посольства РФ в Вашингтоне и генерального консульства РФ в Сан-Франциско.

Фото: AP

В пресс-релизе администрации сообщается, что они "объявлены персонами нон-грата" и "вместе с семьями должны покинуть территорию США в течение 72 часов".

Кроме того, "с 30 декабря госдепартамент США закрыл России доступ к двум принадлежащим российскому правительству комплексам в Мэриленде и Нью-Йорке", а также пообещал нанести "другие удары" по Москве.

Очередные санкции администрации Обамы в отношении российских дипломатов и спецслужб прокомментировал для Pravda.Ru директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев.

- Каким должен быть ответ России?

- Что касается ответа, это, конечно, дело МИДа и нашего правительства, но обычно в таких ситуациях все меры предпринимаются в отношении другой стороны, на условиях взаимности и зеркальности.

Поскольку здесь речь идет о высылке российских дипломатов, то в той или иной форме, это не обязательно может быть такое количество, но высылка будет иметь место. Что касается других санкций, то они против конкретных лиц из наших разведывательных сообществ. Наверное, тоже кому-то запретят въезд.

Но самое главное заключается в том, что в этом пакете это только видимая часть, а невидимая часть не объявлена публичной. И в чем она будет состоять, это некая загадка администрации Обамы.

- Что еще может предпринять Обама за оставшиеся 3 недели своего президентского срока?

Он человек непредсказуемый, ожидаем доклада, который будет представлен конгрессу после Нового года. Что последует за этим докладом, какие меры будет предпринимать конгресс, это уже второй вопрос.

- Некоторые эксперты полагают, что Обама еще успеет объявить войну РФ? Реально ли это?

- Нет, конечно, никакую горячую войну он объявлять не будет, но о хакерской войне может идти речь. Мы знаем, что на самом деле, хакерским атакам подвергаются постоянно все наши учреждения, и официальные, и коммерческие структуры. Так же, как атакам подвергаются американские сайты, учреждения и институты.

И это далеко не всегда связано с Россией. Мы живем в таком мире. Каждый человек должен быть грамотным в этом деле, и стремиться защитить свои устройства и свои данные. И все сводить тут к России, это носит характер отмщения или обиды. Я даже не знаю, как это квалифицировать.

С моей точки зрения, такое поведение не очень достойно государственного деятеля.

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