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Источник Правда.Ру

Захарова: Сообщения о закрытии англо-американской школы в Москве - ложь

Мир

Американские СМИ успели сообщить, что в числе "первых видимых действий России" оказалось закрытие "для американцев и иностранцев" англо-американской школы в Москве.

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Посольство США в Москве. Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Эту информацию официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ложью.

«Американские официальные лица «анонимно пробрифинговали» свои СМИ о том, что в качестве ответной меры Россия закрыла американскую школу в Москве. Это ложь. Видимо, Белый дом совсем обезумел и начал придумывать санкции против своих же собственных детей», - написала Захарова в Facebook.

О "закрытии школы" первым сообщил телеканал CNN, ссылаясь на некого "информированного американского представителя". Речь идет о школе, в которой учатся дети сотрудников посольств США, Великобритании и Канады. 

Напомним, как сообщала Правда.Ру, вчера, 29 декабря, Вашингтон  объявил о новых санкциях в отношении России - якобы за совершенные кибератаки, "вмешательство" в избирательный процесс и "преследования американских дипломатов в России".

В частности, объявлено о высылке 35 российских дипломатов из посольства РФ в Вашингтоне и генерального консульства РФ в Сан-Франциско. В пресс-релизе администрации сообщается, что они "объявлены персонами нон-грата" и "вместе с семьями должны покинуть территорию США в течение 72 часов".

Кроме того, "с 30 декабря госдепартамент США закрыл России доступ к двум принадлежащим российскому правительству комплексам в Мэриленде и Нью-Йорке".

Эти действия, согласно пресс-релизу, предприняты в ответ на "преследование американского дипломатического персонала в России сотрудниками охраны и полицейскими".

Белый дом также объявил о введении санкций против руководства российских спецслужб, в том числе ГРУ и ФСБ, считая их причастными к кибератакам на избирательные институты в США в период выборов президента в 2016 году.

В списке значатся руководитель ГРУ Игорь Коробов, первые заместители Владимир Алексеев и Игорь Костюков, заместитель Сергей Гизунов.

Также в списке указаны Алексей Белан и Евгений Богачев. Должности этих людей не приводятся, но указаны их клички, из чего можно сделать вывод, что именно их американские власти подозревают в хакерских атаках.

При этом уже введенные санкции показались некоторым американским сенаторам "недостаточно жесткими".  В частности, сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм постараются сделать все возможное в конгрессе, чтобы наложить более жесткие санкции в отношении РФ, сообщает сегодня  агентство Associated Press.

По мнению сенаторов, объявленные главой США Бараком Обамой санкции являются "небольшой ценой" для РФ, чтобы заплатить за якобы вмешательство в президентские выборы.

Новые санкции уже прокомментировали в Кремле. Москва даст адекватный ответ на новые санкции, введенные США против России. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил в четверг, 29 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что ответные меры будут основаны на принципе взаимности. "Ответ этот будет сформулирован в русле того направления, которое определит президент Российской Федерации", - отметил Песков.

Пресс-секретарь президента выразил сожаление в связи с решениями Белого дома. По его словам, новые санкции стали еще одним проявлением агрессивности и непредсказуемости внешней политики уходящей администрации президента США Барака Обамы.

В посольстве РФ в США выразили мнение, что объявленный Белым домом комплекс мер против России направлен на подрыв двусторонних отношений.

Решение администрации Обамы о закрытии двух  представительств и высылке 35 российских дипломатов из США, их коллеги в Лондоне прокомментировали в своем микроблоге в Twitter картинкой с утенком и надписью "хромая утка".

"Президент Обама высылает 35 дипломатов. Это возвращение к холодной войне. Все, включая американский народ, будут рады увидеть уход незадачливой администрации", - таким образом в Twitter посольства прокомментировали свою иллюстрацию.

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Темы ответные меры Мария Захарова санкции против России
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