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Источник Правда.Ру

Новые санкции от Обамы - его личная месть нашей стране.

Мир

За три недели до своей отставки, действующий президент Америки не только "санкционировал" ФСБ и ГРУ, при этом указав  неверный адрес разведывательного ведомства, но и объявил о высылке 35 российских дипломатов из посольства РФ в Вашингтоне и генерального консульства РФ в Сан-Франциско.

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Фото: AP

В пресс-релизе администрации сообщается, что они "объявлены персонами нон-грата" и "вместе с семьями должны покинуть территорию США в течение 72 часов".

Кроме того, "с 30 декабря госдепартамент США закрыл России доступ к двум принадлежащим российскому правительству комплексам в Мэриленде и Нью-Йорке", а также пообещал нанести "другие удары" по Москве.

Очередные санкции администрации Обамы в отношении российских дипломатов и спецслужб прокомментировал для Pravda.Ru сенатор, заместитель председателя Комитета Совета Федераций по международным делам Андрей Климов.

- Каким должен быть ответ России? Что еще может предпринять Обама за оставшиеся 3 недели своего президентского срок?

- За оставшиеся три недели он может лишить нас права посещать елочку у Белого дома,  что-нибудь в этом духе. Все,  что сейчас происходит, я даже не называл бы санкциями, я бы назвал это личной местью господина Обамы нашей стране, нашим дипломатам. Видимо, за успехи нашей внешней политики, и за провал в его собственной политике.

Это такая конвульсия, мне кажется, не очень адекватная. Наша реакция  будет построена  на принципе взаимности.  Если нас высылают, мы обычно тут же отвечаем. Только другое дело, что скоро присягу примет господин Трамп, и есть признаки того, что американская политика может измениться. Поэтому, наш ответ должен быть с учетом этого обстоятельства.

- Некоторые эксперты полагают, что Обама еще успеет объявить войну РФ? Реально ли это?

- Про елочку у Белого дома, я тоже сказал американским информационным агентствам. Они сначала думали, что я всерьез говорю,  а потом поняли, что это шутка.

Обама все пакости, какие мог сделать в отношении России, уже сделал. И сейчас это все в  трагикомедию превращается. Поэтому, все эти политические колебания господина Обамы вызывают, у меня, например, брезгливую реакцию.

Это поступки человека, который не соответствует тому месту, которое он занимает. Обама же хотел войти в историю не как первый афроамериканец, а с подвигами на международной арене, но все его подвиги мы знаем,  к чему привели. Это и разнообразные цветные революции, гражданская война на Украине, это то, что сейчас проходит в Сирии. Это все плоды его трудов. И те мины, которые прилетали вчера и до этого на территорию российского посольства, это,  в конечном счете, все результаты его работы. 

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Темы Барак Обама Андрей Климов санкции против России
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