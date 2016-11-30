ОПЕК достигла соглашения о сокращении добычи нефти

Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) на заседании в Вене 30 ноября достигла соглашения о сокращении добычи нефти с 1 января 2017 года.

На саммите странам-участницам организации удалось договориться об ограничении нефтедобычи на уровне 32,5 млн барр/сутки. Это означает, что объем добычи нефти снизится на 1,2 млн барр/сутки.

Как сообщает Reuters, ОПЕК определила квоты для некоторых участников картеля в рамках соглашения по ограничению уровня добычи. Так крупнейший производитель картеля Саудовская Аравия сократит ее почти на полмиллиона баррелей в сутки — до 10,06 миллиона, Иран заморозить ее на уровне, близком к текущему — около 3,8 миллиона баррелей.

Ирак согласился сократить добычу на 209 тысяч баррелей в сутки, при этом представители картеля на следующей неделе, возможно, проведут переговоры со странами, не входящими в организацию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного делегата с саммита картеля.

Также в ходе встречи Индонезия приняла решение приостановить свое членство в ОПЕК. Ожидается, что ее квота (722 тысячи баррелей) будет перераспределена между другими членами организации.

Это уже второй раз, когда страна покидает картель: первый был в 2008 году, после этого она вновь стала членом ОПЕК 1 января 2016 года. Накануне саммита, 29 ноября министр энергетики Индонезии И. Йонан говорил о том, что страна еще не определилась с позицией по снижению добычи нефти. На данный момент в Индонезии добывается около 0,75 млн барр/сутки нефти, то есть более половины от заявленного объема снижения пришлось на исключение Индонезии.

Отметим, производство нефти в ОПЕК в октябре составляло 33,64 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежемесячном бюллетене организации со ссылкой на вторичные источники. Саудовская Аравия добывала 10,53 миллиона баррелей, Ирак — 4,56 миллиона, Иран — 3,69 миллиона, Кувейт — 2,84 миллиона, производство в остальных десяти странах колебалось в пределах 0,2-1,6 миллиона баррелей.

Россия и страны ОПЕК заинтересованы в сохранении цен на нефть в районе промежутке от $50 до $60 за баррель. Предполагается, что это такая цена наименее комфортна для компаний США, добывающих сланцевую нефть.

"Я считаю, что Саудовская Аравия, ОПЕК и Россия надеются на то, что какая-то часть американской добычи вернется на рынок, однако цены от $50 до $60, вероятно, недостаточно высоки, для того чтобы полностью восстановить сланцевую добычу в США", — заявила Хелима Крофт, руководитель отдела сырьевой стратегии в RBC Capital Markets, в интервью CNBC.

Крофт также добавила, что Россия и Ближний Восток ждут "постепенного роста, а не резкого скачка" цен на нефть.

Согласно прогнозам, в следующем году цены на нефть будут колебаться в районе 56-59 долларов за баррель. Здесь во многом ситуация зависит от решения саудитов заморозить добычу. Дело в том, что ближневосточная нефть самая дешевая, поэтому, чтобы выровнять рынок, пойти на ограничения придется определенным странам.

"Почти все остальные страны добывают на максимумах, и именно Саудовской Аравии и Совету по сотрудничеству стран Персидского залива придется принимать решение о сокращении добычи", — заявила Хелима Крофт в интервью CNBC.

Если России и странам Ближнего Востока удастся договориться, то это станет серьезным ударом по США.

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