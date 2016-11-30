Армию Литвы вооружили техникой времен войны во Вьетнаме

Подразделения Сухопутных войск Литовской армии пополнятся обновленными броневиками М-577, которые армия покупает у Германии. Как пишет Regnum, в страну поставят 168 бронемашин, которые выпускать стали ещё в 1962 году. США использовала их ещё в войне во Вьетнаме.

Бронированная машина НАТО. Фото из архива Pravda.Ru

Представители Литовской армии и Министерства обороны Германии уже подписали договор. Общая стоимость покупки достигает 1,6 млн евро. Как сообщается, несмотря на дату выпуска, техника находится "в хорошем техническом состоянии".

Вместе с броневиками Литовской армии также будут переданы комплекты запасных частей и другое оборудование, предназначенное для экипажа броневика. Литовская армия уже эксплуатирует гусеничные броневики M113 похожего типа, поэтому приобретаемую технику не придется заново внедрять.

У подразделений Сухопутных войск Литвы уже есть учебные программы, справочники по эксплуатации и ремонту, также ранее обученные за границей инструкторы по ремонту и вождению.

Напомним, похожая история была в прошлом году на Украине. Она получила несколько десятков британских броневиков Saxon. Их разработали в 1980-х годах. Проблемы начались уже после первой партии. На трассе Киев — Харьков по дороге в зону проведения "спецоперации" украинский военнослужащий не справился с управлением британского бронированного автомобиля Saxon и перевернулся, водитель погиб.

Однако через несколько дней после инцидента Петр Порошенко анонсировал поставку еще 30 британских броневиков Saxon.

Экс-начальник Генштаба ВС Великобритании Ричард Даннат заявил, что переданные Украине броневики Saxon будут совершенно бесполезны на линии фронта. "Я изъял их из эксплуатации в армии Великобритании в 20053–2006 годах как совершенно неподходящие для текущих операций, поэтому считаю невероятным, что их продают или дарят несчастным украинцам", — сказал Даннат, возглавлявший Генштаб ВС Британии в 20063–2009 годах, передает The Telegraph.

Прокомментировали эти поставки и в России. Как написал в Фейсбуке российский вице-премьер Дмитрий Рогозин: "ВСУ пополнились британскими бронеавтомобилями из музея Первой мировой войны. Из рупора установленного на них граммофона очень удобно кричать: "Слава Украине!".

Между тем Петр Порошенко заявлял: «Критикам этого контракта я хочу подчеркнуть, что уровень бронированной защиты у них выше, чем у БТР».

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