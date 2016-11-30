Британское минобороны в ужасе из-за "путинского супертанка"

В распоряжение газеты Sunday Telegraph попал секретный документ британского министерства обороны. Каждая его строка буквально пропитана ужасом перед Т-14. Это танк, который, очевидно, невозможно остановить. В документе выражаются сомнения в том, что кому-то в ближайшие 20 лет удастся разработать модель, которая могла бы конкурировать с «Арматой».

Фото: AP

В документе перечисляются преимущества российского танка. К примеру, экипаж танка более не располагается в башне. Экипаж «Арматы» состоит всего из двух человек, располагающихся в специальной защитной капсуле внутри корпуса. Говорят, что разрушить эту капсулу невозможно. Кроме того, «Армата» заметно быстрее и легче, чем любой западный танк. «Армату» называют «революционным танком».

Автор также рассуждает на тему: как мог Запад так отстать от России? Он считает, что западные страны, которым в последнее время приходилось воевать против плохо вооруженных мятежников, стали под влиянием этого двигаться в неверном направлении. Основное внимание они уделяли защите от замаскированных взрывных устройств, действующих аналогично минам, но упустили из виду такой важный аспект как классический танковый бой. Модернизируя свои танки, разработанные в годы холодной войны, Запад не думал о том, что может столкнуться с равным или превосходящим его по силе противником, говорится в статье Sunday Telegraph , перевод которой опубликован на сайте "Иносми".

Кстати, в секретном документе британского министерства обороны не был учтен недавний анонс российской «оборонки» - совместно с Т-14 будут использоваться также перманентные наблюдательные беспилотники. С помощью дрона экипаж танка будет видеть все происходящее вокруг благодаря HD-камере, радару и прибору ночного видения.

Как ранее писала Правда.Ру, любая новинка нашего вооружения рассматривается Западом как вызов. А на каждый вызов надо отвечать. На проходившей этой осенью в Париже выставке вооружений Eurosatory-2016 фирма Rheinmetall показала свою очередную разработку - 130-миллиметровую танковую пушку. Журналисты тут же начали писать, что это, мол, будущая "убийца "Арматы". Читайте подробнее в материале: Чем Запад хочет остановить "Армату".

Между тем наша страна не отстает от других государств, уделяя большое внимание разработке перспективных видов вооружений. Об этом заявил президент Владимир Путин. К примеру, сейчас в России приступили к разработке новой системы ПВО средней дальности.

Мощь российской армии давно отмечают на Западе. Эксперты заявили, что возможности армии РФ стали неожиданностью для всего мира и говорят о потрясающе проведенной модернизации. Как отмечает, к примеру, Business Insider, "российская армия оказалась намного мощнее, чем все думали". Издание опубликовало видео с кадрами операции ВКС России в Сирии и сделало вывод об успешной модернизации российской армии.

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