Американскую блокаду Кубы сочли преступлением против человечности

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Политика США по блокаде Кубы должна быть предметом рассмотрения суда в Гааге, считает президент Никарагуа Даниэль Ортега. Он заявил об этом, выступая в ходе торжественной церемонии прощания с лидером кубинской революции Фиделем Кастро в Гаване, пишет РИА Новости.

"Эта блокада является ни чем иным, как актом, который квалифицируется как преступление против человечности, и его должен рассматривать Международный уголовный суд", — сказал Ортега.

Экономическое, коммерческое и финансовое эмбарго было введено США против Кубы в 1962 году. С 1992 года ГА ООН рассматривает резолюцию, призывающую к отмене этого эмбарго. Документ традиционно получает поддержку значительного большинства членов Генассамблеи, тогда как США и Израиль голосовали против. В 2016 году ГА вновь приняла резолюцию о необходимости прекращения блокады США против Кубы. В этом году вследствие нормализации отношений между двумя странами США впервые не выступили против документа.

Фидель Кастро скончался в возрасте 90 лет. Его похоронят 4 декабря. На траурном мероприятии 29 ноября присутствовали около миллиона человек. Оно собрало государственных лидеров и политиков и Латинской Америки, и других стран мира. Российскую делегацию возглавлял председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Всего в программе траурного мероприятия было 18 выступающих, завершил церемонию кубинский лидер Рауль Кастро, пообещавший, что народ Кубы продолжит свою борьбу до победы.

Напомним, президент США Барак Обама совершил исторический визит на Кубу весной этого года. Однако должного уважения и почтения, как посчитали в Америке, ему там не оказали. Рауль Кастро даже не встретил его.

А недавно произошел скандал из-за высказывания избранного президента штатов Дональда Трампа. Миллиардер поздравил кубинских американцев со смертью Кастро и выразил надежду, что Куба наконец может стать свободной страной. Он назвал бывшего лидера страны жестоким диктатором и обвинил его в убийстве граждан собственной страны.

Как писала Правда. Ру, сейчас на Кубе идет медленная постепенная трансформация. И если Россия Кубу не потеряет, уверены эксперты, то США этого "лакомого кусочка" не видать. Страна несомненно включится в перемены на полную катушку, но отката на проамериканские позиции не будет никакого. Кубинцы слишком хорошо искушены в повадках Соединенных Штатов. Они знают их давно, дольше, чем мы, чем кто-нибудь. Куба много выстрадала, поэтому возврата не будет. Она хочет одного: нормальных равноправных отношений с Соединенными Штатами. Но способны ли штаты на равноправное сотрудничество? Подробнее читайте в материале: Россия не должна потерять Кубу.

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