Самолеты-разведчики США прорываются к Крыму и Калининграду

Сразу два самолета ВВС и ВМС США 30 сентября совершают разведывательные полеты близ побережья Крыма.

Boeing P-8-A Poseidon. Фото: AP

Как сообщает "Интерфакс" ссылаясь на западные источники, к российским рубежам на Черном море первым приблизился стратегический самолет-разведчик ВВС США RC-135V, вылетевший с авиабазы Souda Bay на Крите, после чего к нему присоединился патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, который вылетел с авиабазы Sigonella на Сицилии.

Ожидается, что самолеты будут осуществлять разведку вблизи Крыма около двух часов. Маршрут американских разведывательных самолетов пролегал над акваторией Черного моря, Грецией и Болгарией.

Также к границам Калининградской области со стороны Балтийского моря приблизился разведывательный самолет ВВС Швеции Gulfstream 4.

Отметим, интенсивность полетов американских разведывательных самолетов у российских границ в последнее время резко возросла. В последние недели ежедневно фиксируются до трех и более таких полетов.

Напомним, ранее представители Минобороны США заявили, что участившиеся появления американских самолетов-разведчиков над Черным морем не должны удивлять Москву.

По словам начальника разведывательного управления министерства обороны США (РУМО) Винсента Стюарта, Россия должна понимать, что ввязана в соперничество с Соединенными Штатами практически во всех уголках мира, из-за чего появлению американской авиации недалеко от Крыма стоит не удивляться, а признать за "норму".

"Это скорее норма, а не исключение, что США и Россия время от времени сталкиваются в разных точках мира, где пересекаются их интересы", — заявил он.

Самолеты-разведчики США регулярно подлетают к российским рубежам на Черном море, в частности, к побережью Крыма, районам дислокации боевых кораблей ВМФ России в восточном Средиземноморье, а также к российским базам в Сирии.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня