Сразу два самолета ВВС и ВМС США 30 сентября совершают разведывательные полеты близ побережья Крыма.
Как сообщает "Интерфакс" ссылаясь на западные источники, к российским рубежам на Черном море первым приблизился стратегический самолет-разведчик ВВС США RC-135V, вылетевший с авиабазы Souda Bay на Крите, после чего к нему присоединился патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, который вылетел с авиабазы Sigonella на Сицилии.
Ожидается, что самолеты будут осуществлять разведку вблизи Крыма около двух часов. Маршрут американских разведывательных самолетов пролегал над акваторией Черного моря, Грецией и Болгарией.
Также к границам Калининградской области со стороны Балтийского моря приблизился разведывательный самолет ВВС Швеции Gulfstream 4.
Отметим, интенсивность полетов американских разведывательных самолетов у российских границ в последнее время резко возросла. В последние недели ежедневно фиксируются до трех и более таких полетов.
Напомним, ранее представители Минобороны США заявили, что участившиеся появления американских самолетов-разведчиков над Черным морем не должны удивлять Москву.
По словам начальника разведывательного управления министерства обороны США (РУМО) Винсента Стюарта, Россия должна понимать, что ввязана в соперничество с Соединенными Штатами практически во всех уголках мира, из-за чего появлению американской авиации недалеко от Крыма стоит не удивляться, а признать за "норму".
"Это скорее норма, а не исключение, что США и Россия время от времени сталкиваются в разных точках мира, где пересекаются их интересы", — заявил он.
Самолеты-разведчики США регулярно подлетают к российским рубежам на Черном море, в частности, к побережью Крыма, районам дислокации боевых кораблей ВМФ России в восточном Средиземноморье, а также к российским базам в Сирии.
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